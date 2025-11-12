Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El artista fallero Manolo Martín, el fotógrafo y escritor Juan Solbes y pieza de La Meditadora (falla municipal) en proceso de creación que se incluye en el libro 'Alma de fuego'. LP

El Ateneo Mercantil acoge la presentación de un libro dedicado a los artistas falleros y sus talleres

Estarán presentes los autores de la obra de Olé Libros, Juan Solbes y Manolo Martín, y tendrá lugar este jueves, a las 19 horas

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Un libro homenaje a los artistas falleros y a todos los oficios que hacen posible que las fallas se planten cada mes de marzo. Esa es la obra que se va a presentar este jueves, a las 19 horas, en el Ateneo Mercantil de Valencia, un libro artístico que lleva por nombre 'Alma de fuego' y que impulsa el grupo editorial Olé Libros.

Está previsto que a la presentación de este trabajo acudan los autores, el fotógrafo Juan Solbes y el artista fallero Manolo Martín, y el editor de la obra, Antonio Alcolea, pero también contarán con la presencia de compañeros de oficio de toda la vida, como Daniel López (Danielín) o José Ramón Espuig (que ha sido varios años maestro mayor del gremio de artistas falleros y coautor junto con Martín y Escif de la falla municipal de la Meditadora).

Como explica el artista Manolo Martín, el libro 'Alma de fuego' surge para dar protagonismo a los artistas y a los talleres. «Juan Solbes lleva muchos años viniendo a mi taller a hacer fotos de mis trabajos y me propuso hacer un libro con todo el material que tenía de varios años. Hay muchos libros de Fallas, pero más enfocados a las fallas plantadas o a la festividad y nosotros queríamos dar visibilidad a los talleres y a los artistas falleros».

En este libro se puede hacer un repaso «a todos los oficios que surgen alrededor de los talleres, desde los carpinteros, los escultores, los pintores o ahora el diseño en Tres D».

En las páginas se hace un repaso a los procesos de construcción de la falla, desde la misma 'chispa' que enciende la creatividad de las obras hasta el bocetado, modelado o la estructura de carpintería.

«También hablamos de sagas familiares como la Santaeulalia o Sánchez, entre otras o las verdaderas obras de arte que hay en talleres como en el mío propio o el de la familia Luna. Son talleres que tienen muchas cosas que contar», indica, y se habla de talleres varios y de grandes carpinteros, como Manolo García o 'Tonin'.

Y se hace referencia a otros trabajos que desarrollan los artistas falleros como las carrozas, los parques temáticos, las decoraciones de escaparates e interiorismo o lugares emblemáticos como el Gulliver, el parque infantil que ha visto crecer a varias generaciones de valencianos que tuvo diseño técnico de Rafael Rivera, diseño de bocetado del ilustrador Sento Llobell y elecución del taller de Manolo Martín.

