«A la asamblea fallera se va a resolver temas, no a polemizar» Ximo García, secretario general de la Junta Central Fallera. / juanjo monzó El nuevo gestor se define como católico, apasionado de fiestas como el Corpus y habitual de la filà de los Caballeros del Dragón Ximo García Ortells Secretario general de la Junta LOLA SORIANO VALENCIA. Martes, 30 julio 2019, 00:27

Ximo García es fallero de la Plaza del Patriarca, de donde fue presidente, es amante de las fallas y el fútbol y de las fiestas tradicionales valencianas.

-¿Es más político que fallero?

-Soy fallero de base. He sido presidente y ahora gestor de la Junta. No soy político, sí afiliado a Compromís. No tengo nada que esconder.

-¿Acudirá a los actos religiosos?

-Sí, no es ningún problema para mí porque sí soy católico. Este año he participado en el Corpus como portador de la escalera de Jacob.

-Opina que la asamblea está para resolver temas. ¿Qué quiere decir?

-A la asamblea de presidentes hay que ir a resolver problemas, no a polemizar, que es distinto.

-¿El conflicto de los versos del Libro Fallero sigue abierto?

-No tengo noticias de que sea un tema que esté ni encima ni debajo de la mesa. Lo que habría que hacer es apostar por el formato digital con vídeos de la fallera mayor de Valencia y de las comisiones.

-¿Cómo vivió la reprobación de los presidentes a Fuset?

-Estaba en la asamblea porque era presidente. Lo viví con tristeza por ver dividido al mundo fallero.

-¿Salió de la sala para protestar por la ausencia de Fuset o se quedó?

-Me quedé por respeto. A mi lado estaba también un militante del PP.

-¿Qué opina de las polémicas normas de vestuario de la corte?

-No es positivo que entronque mis sensaciones de presidente con mi papel actual. Tengo que decir que mis redes sociales siguen abiertas, no he borrado nada.

-¿Para cuándo un congreso?

-Cuando los presidentes quieran y haya paz. Muchos tienen claro que hay temas que se tienen que revisar como el del uso de la banda y que las mujeres puedan llevar blusón.

-Tendrá que dedicar muchas horas a las fallas. ¿Qué opinan en casa?

-Soy funcionario y por la tarde he sido entrenador de fútbol con Vicente Chover. Mi mujer ya sabe que no paro y lo entiende porque ella es presidenta de mi falla.

-¿Qué le une a Plaza del Patriarca?

-Soy de Vila-Real pero vine a estudiar Informática. Estaba en un piso de estudiantes y mis amigos eran de esa falla. Me apunté y quedamos Luis Mesa, Juanma de la Torre y yo.

-En su falla no les dejaban tener verbenas en la calle y las hacían en la carpa. ¿Siguen haciendo?

-No. Empezamos a tener problemas. Tenemos un barrio y unos vecinos emblemáticos y vimos que había que buscar otro modelo de financiación. Decidimos conseguir más falleros, patrocinadores , adaptar la falla a nuestras posibilidades.

-¿Qué aficiones tiene?

-Soy socio del Villarreal. Mi madre es forofa y mi padre lo fue. Me encanta el fútbol y estar en la falla. Disfruto con las fiestas, como las de Sant Bult. Y salgo en los moros y cristianos, en los Caballeros del Dragón.