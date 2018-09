La asamblea afea a Fuset el informe del Consistorio sobre la mujer en la fiesta Presidentes, en una pasada asamblea en el Palau. / irene marsilla La falla Subinspector Blas Gámez decidirá el viernes a qué artistas contrata tras recibir el visto bueno de los presidentes de comisiones LOLA SORIANO Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:12

valencia. La asamblea de presidentes de anoche celebrada en el Palau de la Música se planteaba como puro trámite, después de haber superado ya una reunión extraordinaria para elegir el jurado de las falleras mayores, pero en el turno de ruegos y preguntas algunos asistentes manifestaron estar molestos con el preinforme sobre el estudio de perspectiva de género en las Fallas encargado por la concejalía de Igualdad y dirigido por Verónica Gisbert.

Paloma de Rueda, de la falla Goya, dijo no estar de acuerdo con que las mujeres tengan dificultades para estar en directiva y que las fallas no son machistas. Fuset respondióque «opiniones, como cabezas, cada cual tiene la suya. Pido que no se frivolice con la cuestión». Añadió que es un informe «pedido por entidades feministas» y que le importan más «los datos que no las opiniones del informe». Añadió que no tolerará que «nadie tache de machistas a fallas pero tampoco voy a frenar informes».

Tanto desde la falla Goya como desde Norte, se pidió que los que hagan el informe se pasen por los casales. Sobre este punto Fuset avanzó que en segunda fase del informe se pedirá la opinión de los falleros. El presidente de Isabel la Católica, Rafa Ferrando, criticó que estos estudios siempre tachen a las fallas de machistas y les dejen en mal lugar y Fuset salió al paso diciendo que no tiene ánimos de crispar la asamblea de presidentes en los meses previos a la campaña electoral porque tenemos que ser responsables.

Por otro lado, ayer se dio el visto bueno a la creación de la nueva falla Subinspector Blas Gámez-Ángel Villena, en la agrupación de Quatre Carreres.

Además, la falla Murillo-Palomar consideró una ofensa para los devotos de la Virgen que se autorizara un rezo de otra religión en la plaza de la Virgen. Fuset evadió el tema tras decir que España es un estado aconfesional y que no era tema de debate en la asamblea de presidentes.