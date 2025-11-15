Un aniversario brillante de la familia de Fray J. Rogríguez

Los falleros de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina están de enhorabuena. Han celebrado el 75 aniversario reuniendo a la gran familia que son en un ... cuidado evento que ha tenido como escenario la sala Cancela de Sueca y que ha reunido a más de medio millar de asistentes.

Como si se tratase de una boda de 'brillantes' (por los 75 años de vida) han repasado las historias y anécdotas vividas durante todo este tiempo y se han dado cita falleras mayores, falleras mayores infantiles, presidentes infantiles y mayores de todas las décadas, con representantes que ahora mismo tienen ya 80 años de edad.

Alfredo Ferrando, presidente que lleva ya 32 años al frente de esta falla que siempre cosecha grandes premios en materias como las del teatro fallero, estaba dichoso de ver 'la casa llena' y ha podido comprtir las emociones con presidentes de otras décadas, como Francisco Mena, que estuvo once años al frente de la falla, o Antonio Muñoz, que estuvo dos ejercicios.

Cada uno de los presidentes ha ido llamando a las falleras mayores, infantiles y presidentes infantiles de sus años y progresivamente han subido al escenario para inmortalizar esta ceremonia de aniversario.

«Además, hemos instituido la joia d'or para todas las falleras mayores y se ha ido entregando», explica Alfredo Ferrando.

En este importante aniversario también han contado con la presencia de Carmen Prades, fallera mayor de Valencia 2026, a la que también se le ha entregado la joia conmemorativa del 75 aniversario, que ha sido recibida por los representantes de Fray J. Rodríguez de 2026: Nieves Llinares Manjón (FM); Elena Macías Mena (FMI); Guillermo Ferrando Fas, presidente infantil que además comparte la representación con su abuelo, Alfredo Ferrando, que es el presidente. Y Carmen Prades ha estado acompañada por Nico Garcés, secretario general de la Junta Central Fallera.

A este aniversario tan especial tampoco han querido faltar exoncejales de Fallas y expresidentes de la JCF como Félix Crespo; Carlos Galiana y Pere Fuset.