Andrea López, corte de honor de la fallera mayor: «Me gustaría actuar en el Teatro Principal y en escenarios de Londres» irene marsilla LOLA SORIANO VALENCIA. Lunes, 8 octubre 2018, 01:05

Andrea es actriz y está acostumbrada a memorizar discursos y a hablar en público. Ser fallera mayor sería un paso más.

-Estudió Arte Dramático. Le gustaría dedicarse a...

-Me apasiona el mundo del teatro.

«Tenemos buena cantera de bailarines de playbacks»

-¿Hacen teatro en su falla?

-En mi falla hay grupo de playback, no de teatro, pero estamos viendo a ver si se monta. Saldría de directora y actriz.

-¿Tienen muchos premios de playback en la comisión?

-Todos los años que hemos participado hemos pasado a la final. Tenemos premios como dos primeros.

-¿Por qué quería ser actriz?

-Empecé la carera de Arquitectura y me di cuenta de que no era lo mío. Me gustaba mucho subirme al escenario y dejarme llevar.

-¿En qué escenario le gustaría actuar alguna vez?

-En Valencia, en el Teatro Principal. Siempre lo he soñado. Y de fuera, en los teatros de Londres. Me veo más de teatro que de cine porque hay más contacto con el público.

-Tendrá dominado lo de memorizar discursos...

-Sí, es más fácil. Al final es práctica.

-También es profesora de extraescolares. ¿De qué da clase?

-Doy clases de funky y de teatro.

-¿Ha trabajado de más cosas?

-He sido monitora de escuelas de verano. Siempre me gusta trabajar con niños por el cariño y la sabiduría que tienen.

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene?

-Sí, quiero ser la fallera mayor de Valencia. La máxima representante de la fiesta tiene que ser cercana, natural y que transmita el amor por las Fallas. Y yo pienso que reúno esas cualidades.

-Su comisión tiene una gran cantera. ¿Cuál es el truco?

-Somos una falla muy humilde, de personas que se han criado en la comisión. Bajo todos los fines de semana y entre semana, si hace falta.

-¿Colabora en algún área?

-He llevado la delegación de infantiles hace años y en la parte artística, ayudando para los playbacks. Este año el presidente me había puesto de vicepresidenta quinta.

-¿Qué sueños se le han cumplido?

-La verdad es que mi carrera era un sueño y ahora poco a poco voy a formarme más para ser actriz.

-¿Tiene alguna actriz preferida?

-Varias y de diferentes estilos y géneros. De Valencia, Sandra Cervera me gusta mucho y Álex Gadea, también.

-Dígame qué actividades hace de ocio y deporte.

-Me gusta mucho leer y bailar. He aprendido funky y ballet hice hasta los 14 años, cuando vi que no podía compaginarlo. Y de deporte, hice voley. Iba a tres cosas a la vez: funky, ballet, voley y también inglés.

-Un libro y un viaje.

-No tengo un libro favorito, pero me decanto por los que tienen contenido histórico. Y un viaje, me gusta mucho Londres, pero me encantaría ir a Suecia, por el frío y por los paisajes.

-¿Qué cambiaría de las Fallas?

-Lo dejaría como está porque la fiesta va evolucionando sola. Poco a poco la mujer tiene más presencia.

-¿Sabe idiomas?

-El inglés lo domino bastante bien y el francés y el italiano lo entiendo. Hablar, un poco.

-Alguna anécdota de su año de reinado en la comisión.

-Hemos tenido muchos momentos buenos. Mi presidente, Alberto Galán, me ha acompañado a todo y me ha hecho reír. Una anécdota es que una fallera mayor amiga mía, tras la gala fallera, se quitó en el autobús el peinado, las peinetas, los pendientes y lo repartió. Al día siguiente teníamos por la tarde una presentación y no encontraba sus cosas. Al final aparecieron en su colchón. Fue algo divertido.