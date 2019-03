Las ambulancias privadas critican falta de información de cortes y desvíos de tráfico Ambulancia atrapada en un atasco en la avenida del Cid. / j. monzó Los técnicos de emergencias reclaman al Consistorio que distribuya un mapa con la afecciones por las fiestas falleras P. MORENO Jueves, 14 marzo 2019, 00:50

valencia. «Seguimos sin el mapa de calles cortadas». Juan Antonio García, presidente de la Asociación Valenciana de Emergencias Sanitarias, denunció ayer que el gobierno municipal no ha facilitado a las ambulancias privadas ningún listado con las calles cortadas, información sobre los desvíos o zonas acotadas por las Fallas, algo imprescindible para su trabajo diario.

«Salvo el SAMU, que es público, el resto del servicio lo damos empresas privadas y ha ocurrido lo mismo que en años anteriores, es decir, una falta total de comunicación con una herramienta tan importante como un callejero actualizado para saber cómo llegar a los lugares de las emergencias», consideró el representante de la entidad. Así, ya han sucedido varios casos de servicios en los que «nos hemos encontrado cortes o desvíos que desconocíamos».

La última ocasión fue, en un trayecto realizado por el propio García, al acudir a un servicio en la calle Barcas. «No sabíamos que en ese momento había una cabalgata en el centro y no pudimos pasar. Al llamar al CICU, tampoco lo sabían».

La asociación demanda que se le informe de los cambios en calles y accesos al cauce La Policía Local cortará este sábado el centro, que tendrá la circulación restrigida hasta el día 20

El Consistorio sí que difundió hace escasas fechas un mapa de las zonas acotadas tanto por actividades falleras como por carpas o zonas de espectáculos pirotécnicos. Además, se encuentra el bando fallero, donde aparece el listado de calles y fechas. Los técnicos de emergencias denuncian la falta de un protocolo para que toda esa información llegue a sus vehículos, incluso con algún tipo de aplicación o programa informático.

«Nosotros nos encargamos del transporte no asistido y de los vehículos de soporte vital básico. Ahí puedo asegurar que no hemos recibido ninguna información de manera directa», reiteró, para apuntar también a los errores que se cometen con frecuencia en los accesos al jardín del Turia.

«Pensamos que no hay bolardos en alguna rampa y cuando vamos a bajar nos encontramos con que han puesto y no avisan de nada», en referencia a la misma falta de información que ocurre con los cortes falleros. «Ya pasó cuando colocaron un bolardo en la calle Caballeros. Para quitarlo hace falta una llave especial y no la tenemos, con lo que cuando tenemos que pasar toca dar un rodeo», recordó.

García se refirió de este modo a las restricciones de tráfico impuestas en el barrio del Carmen, donde el objetivo fue eliminar todos los atajos al colocar ese bolardo, que impide una ruta que empezaba en la plaza de los Fueros, para seguir por Serranos, Caballeros, plaza del Tossal y la calle Quart. Además de este obstáculo, la primera calle tiene ahora sentido de salida para una circulación restringida a vecinos y vehículos autorizados, como puede ser el caso de proveedores.

«Necesitamos más coordinación con el Ayuntamiento para no tener ningún problema estos días, cuando la ciudad empieza a tener cada vez más calles cortadas. De momento, las restricciones se producen antes de la mascletà en algunas zonas del centro, mientras que desde este sábado será generalizado, con el esquema habitual de colocación de vallas en los principales accesos conforme se produzcan las retenciones.

El primer anillo, que incluye todo el distrito de Ciutat Vella, será peatonal hasta la madrugada del día 20, mientras que la segunda ronda, a la altura de la avenida Pérez Galdós, se cortará a criterio del dispositivo de la Policía Local, que incluso tiene la posibilidad de ampliar el perímetro hasta los barrios de la periferia.