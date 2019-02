Menos actos en la calle pero la misma seguridad Luces. La iluminación de Cuba-Literato Azorín atrae cada año a miles de visitantes al barrio de Ruzafa. / J. MONZó Policía Local, Bomberos, Protección Civil y el 112 redoblarán esfuerzos ante unas Fallas que se prevén multitudinarias | La decisión de Sueca de no hacer espectáculo de luces este año reduce los eventos en Ruzafa pero se mantiene el mismo personal que en 2018 ÁLEX SERRANO Martes, 19 febrero 2019, 00:42

La ciudad se prepara de nuevo para su fiesta más internacional, la que llenará la ciudad de cientos de miles de visitantes y supondrá, de nuevo, un examen para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para la Policía Local, los Bomberos, los voluntarios de Protección Civil y los técnicos de emergencias del 112 de la Generalitat. La Junta Local de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer el Protocolo de Actuación Municipal Fallas 2019, por el que va a regirse la actuación del Servicio de Protección Civil y Bomberos en todos aquellos actos de afluencia masiva tales como mascletaes, cabalgatas y castillos de fuegos artificiales. En la junta se presentó y aprobó, igualmente, el Plan Territorial Municipal de Emergencias.

Según explicó ayer la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, el protocolo «viene a regular y ordenar todos aquellos actos donde haya afluencia masiva de personas y establecer los planes de emergencia y seguridad para castillos de fuegos artificiales, cabalgatas o mascletaes». A la junta acudieron también los concejales Pere Fuset, Vicent Sarrià, Maite Girau, Neus Fábregas, Alberto Mendoza y Manuel Camarasa, junto con representantes de Policía Local, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil o Cruz Roja.

«La novedad de este año se produce en el área de Ruzafa, puesto que únicamente la falla de la calle Cuba realizará espectáculo pirotécnico, y por lo tanto va a ser la única del barrio que va a tener un plan de seguridad juntamente con la plaza del Ayuntamiento», indicó Menguzzato, que destacó la colaboración de servicios como Movilidad o Sanidad, además de Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil o el Centro de Coordinación de Emergencias 112, que reforzará su participación en este dispositivo de Fallas con un 43% más de personal, como en 2017.

Emergencias de la Generalitat se reforzará con un 43% más de personal No se podrán instalar terrazas en el entorno de la plaza del Ayuntamiento

Serán, por tanto, unas Fallas con menos actos en la calle y con una Ruzafa menos masificada que en otras ocasiones, al menos según prevé el Consistorio. El hecho de que la comisión de Sueca-Literato Azorín haya renunciado a ofrecer espectáculos de encendidos de luces reduce la presión sobre el barrio. Sí montarán portalón y luces decorativas, pero no harán pases de música y efectos de luces a horas determinadas. El pasado año ya disminuyeron este tema y en esta ocasión, han decidido eliminarlo. Desde la comisión detallan que no quieren que Ruzafa «esté sitiada o con toque de queda». «Como lo que preferimos es que la gente, tanto vecinos como visitantes puedan acceder, dejamos de hacer espectáculos para que no se produzcan las concentraciones de los encendidos», comentó José Pedro Ros. En Cuba, por su parte, se plantearon también no hacer espectáculo, pero finalmente han decidido ofrecerlo.

En este sentido, también se conoció ayer el dispositivo especial para el entorno de la plaza de la Ayuntamiento, que puede llegar a recibir la visita de unas 35.000 personas en los días grandes de la fiesta. Ya en 2017 se decidió reducir el aforo retrasando la segunda barrera, tras la «jaula» entorno a la plaza, y este año se mantiene esa situación. Vías como Correos, María Cristina o San Vicente Mártir han de permanecer libres de obstáculos, mientras otras como Roger de Lauria o Periodista Azzati son vías de evacuación. Sangre y Barcas, por su parte, se mantienen como vías de emergencia y en ellas aparcarán las ambulancias y los coches de bomberos.

Las terrazas no se podrán instalar en la zona peatonalizada del barrio de Sant Francesc (calles como Ribera, Convento de Santa Clara o Ruzafa) del 1 al 14 de marzo entre las 12 y las 14.30 horas y del 15 al 19, entre las 11 y las 15 horas. Los días de disparo nocturno las terrazas han de desaparecer dos horas antes del disparo. En el entorno de la Ofrenda, tampoco se podrán instalar las terrazas durante los días 17 y 18 de marzo desde las 15 horas hasta el fin del acto en la plaza de la Reina, la de la Virgen y calles como Caballeros o Navellos.

«Hemos de reconocer el gran trabajo que ha hecho el Servicio de Protección Civil y Bomberos para mejorar la seguridad de nuestra ciudad en Fallas. Quiero recordar que ya el año pasado pusimos en marcha estos planes de seguridad y también el protocolo de accesibilidad para que todos los vehículos de emergencia pudieran llegar a todas las Fallas. Es una labor que continúa con este Protocolo de Actuación Municipal para las Fallas de 2019», indicó Menguzzato. Por lo que respecta al Cuerpo de Bomberos, la edil adelantó que en la Nit de la Cremà participarán en el dispositivo un total de 299 agentes, mientras que durante todas las fiestas falleras el número de efectivos de guardia será de 66.

Críticas a la improvisación

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia Manuel Camarasa pidió ayer una mayor implicación del Consistorio en materia de seguridad de manera que se eviten las improvisaciones y la falta de organización previa a los actos de Fallas. Camarasa insistió en que se eviten actos sobrevenidos, inclusiones de última hora y que se encuentren fuera de programa.