Recuperar autonomía tras un ictus es posible indistintamente de la edad

La familia, elemento clave en la rehabilitación tras un ictus

Cada seis minutos se produce un Ictus en España. La mayoría de los pacientes relata que mientras les sucede no saben qué les está pasando. Transcurridos esos minutos, la familia adquiere un papel primordial.Siempre que se habla de un accidente cerebrovascular se suele abordar desde una perspectiva de enfermedad y tratamiento, pero su alcance es mucho mayor y no solo afecta al paciente; es una situación que involucra a todo su entorno. Por este motivo, NeuroRHB quiere compartir con las parejas, padres, hijos y hermanos las siguientes recomendaciones para que puedan llevar mejor esta nueva situación familiar.Las familias informadas afrontan y conviven mucho mejor con los problemas conductuales que aparecen tras el ictus.Es importante aceptar que la forma de ser, estar, sentir y entender el mundo que le rodea a la persona afectada por el ictus es diferente. Por ello, va a ser básico comprender este funcionamiento cognitivo y conductual nuevo y diferente y ser capaz de ponerse en el lugar del enfermo.Promover ambientes tranquilos, crear rutinas, no forzar razonamientos ni discusiones acerca de la conducta problema y tratar de desviar la atención hacia otros temas,… suelen ser pautas de manejo conductual aplicables en la mayoría de los casos.Tras el ictus, la persona afectada y su familia se enfrentan a una situación de cambio que implica modificaciones en el estilo de vida, hábitos y costumbres de todo el contexto familiar. Lo ideal es facilitar esta transición con apoyo y recomendaciones específicas de servicios de neurorrehabilitación especializados.El asesoramiento a la familia de la persona con daño cerebral es vital, por ello, NeuroRHB, servicio de neurorrehabilitación de los Hospitales Vithas Nisa de Valencia y Sevilla dispone de un plan específico de atención integral a las familias con el que aprenden pautas cognitivas, de alimentación, movilidad y de conducta específicas, ya que la familia es una herramienta fundamental en el proceso neurorrehabilitador y necesaria en el establecimiento de nuevas pautas.