Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo reparte más de 136.910 euros entre dos jugadores y toca en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
Inauguración de la programación. LP

Las XXII Jornadas contra la Violencia Machista arrancan con arte en la calle

Extras.

MISLATA

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21

El Ayuntamiento de Mislata inauguró la pasada semana la amplia programación de Jornadas contra la Violencia Machista, que se desarrollarán a lo largo de noviembre culminando con el 25-N, el Día Internacional Contra la Violencia Machista. El acto de apertura, en la calle Miguel Hernández, participaron las asociaciones de mujeres de Mislata, junto a la vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, M.ª Luisa Martínez Mora, quien destacó la implicación firme de la ciudad de Mislata con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres.

Como parte de la inauguración, se visitó la XII edición de Art al Carrer, una intervención artística impulsada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Mislata, que llena durante cada edición la calle Miguel Hernández con tapices elaborados por artistas locales. Uno de ellos, bajo el Centro Cultural Carmen Alborch, muestra unos zapatos rojos, símbolo internacional de denuncia y recuerdo a las víctimas de la violencia machista. La instalación permanecerá expuesta en la misma calle hasta el próximo 25 de noviembre.

Durante su intervención, María Luisa Martínez Mora, agradeció la implicación de las participantes: «Sobre todo quiero agradecer a todas las mujeres que se suman a la organización de estas jornadas por su valentía, su creatividad y por ser altavoces de un sentir mayoritario en nuestra sociedad: la necesidad de una igualdad real, y de frenar la violencia machista en cualquier ámbito, en cualquier espacio público o privado». Tras el acto inaugural, a las 19 horas, se celebró la Concentración contra las Violencias Machistas, organizada por el Ayuntamiento de Mislata a través de la Concejalía de Políticas de Igualdad y con la participación de las asociaciones de mujeres de la ciudad. Con estas iniciativas, Mislata reafirma su defensa a ultranza con la sensibilización ciudadana, la igualdad real entre mujeres y hombres, la colaboración, prevención y apoyo a las víctimas de violencia, consolidando un año más su posición como referente en políticas de igualdad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  7. 7 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  8. 8

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  10. 10

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las XXII Jornadas contra la Violencia Machista arrancan con arte en la calle

Las XXII Jornadas contra la Violencia Machista arrancan con arte en la calle