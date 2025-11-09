Las XXII Jornadas contra la Violencia Machista arrancan con arte en la calle

Extras. MISLATA Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21 Compartir

El Ayuntamiento de Mislata inauguró la pasada semana la amplia programación de Jornadas contra la Violencia Machista, que se desarrollarán a lo largo de noviembre culminando con el 25-N, el Día Internacional Contra la Violencia Machista. El acto de apertura, en la calle Miguel Hernández, participaron las asociaciones de mujeres de Mislata, junto a la vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, M.ª Luisa Martínez Mora, quien destacó la implicación firme de la ciudad de Mislata con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres.

Como parte de la inauguración, se visitó la XII edición de Art al Carrer, una intervención artística impulsada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Mislata, que llena durante cada edición la calle Miguel Hernández con tapices elaborados por artistas locales. Uno de ellos, bajo el Centro Cultural Carmen Alborch, muestra unos zapatos rojos, símbolo internacional de denuncia y recuerdo a las víctimas de la violencia machista. La instalación permanecerá expuesta en la misma calle hasta el próximo 25 de noviembre.

Durante su intervención, María Luisa Martínez Mora, agradeció la implicación de las participantes: «Sobre todo quiero agradecer a todas las mujeres que se suman a la organización de estas jornadas por su valentía, su creatividad y por ser altavoces de un sentir mayoritario en nuestra sociedad: la necesidad de una igualdad real, y de frenar la violencia machista en cualquier ámbito, en cualquier espacio público o privado». Tras el acto inaugural, a las 19 horas, se celebró la Concentración contra las Violencias Machistas, organizada por el Ayuntamiento de Mislata a través de la Concejalía de Políticas de Igualdad y con la participación de las asociaciones de mujeres de la ciudad. Con estas iniciativas, Mislata reafirma su defensa a ultranza con la sensibilización ciudadana, la igualdad real entre mujeres y hombres, la colaboración, prevención y apoyo a las víctimas de violencia, consolidando un año más su posición como referente en políticas de igualdad.