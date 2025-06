Vuelve el Premio Capla de dibujo escolar con la Fundació Caixa Castelló y Caixabank

Domingo, 29 de junio 2025, 23:46 Compartir

El Ayuntamiento de Castellón, la Fundació Caixa Castelló y CaixaBank anuncian la recuperación del emblemático Premio Capla, un certamen de dibujo escolar que marcó a generaciones de castellonenses y que regresa tras años de ausencia con una edición renovada, inclusiva y adaptada a los nuevos tiempos

El próximo 17 de octubre, la plaza Mayor de Castellón volverá a llenarse de color, creatividad y talento infantil con la celebración de este concurso, que reunirá a escolares de toda la ciudad para representar, con lápices de colores, su rincón favorito de Castellón bajo el lema 'Mi ciudad'.

La iniciativa se acordó en un encuentro en el que participaron la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García, y el gerente de la Fundació Caixa Castelló, Leopoldo Monfort.

El Premio Capla, acrónimo de Castellón y Plana, nació en 1974 de la mano de la antigua Caja de Ahorros de Castellón. Durante décadas, fue una cita anual que marcó a generaciones de escolares, llegando a reunir a gran cantidad de niños y niñas para representar con sus dibujos los rincones más queridos de la ciudad, como el parque Ribalta, la plaza Santa Clara o la basílica de Lledó. El certamen, que se convirtió en un gran fenómeno cultural y educativo, se interrumpió por diversas circunstancias en los años 90, pero a pesar de ello ha permanecido vivo en la memoria colectiva de los castellonenses.

Este 2025, el Premio Capla vuelve con fuerza convocando a más de 500 estudiantes de primaria de diferentes centros educativos de la ciudad con el objetivo de fomentar la creatividad, la sensibilidad artística y reforzar el vínculo de los jóvenes con su entorno urbano a través del arte.

El evento contará con la participación de alumnado de primaria, de 7 a 12 años, de todos los colegios de la ciudad, así como de niños y niñas con discapacidad pertenecientes a entidades sociales locales. Cada centro podrá inscribir hasta diez participantes, distribuidos por ciclos educativos, y las entidades sociales también podrán presentar candidaturas en tres franjas de edad.

'Mi ciudad'

El tema del concurso será 'Mi ciudad', y cada participante deberá representar su rincón favorito de Castellón utilizando lápices de colores. Para ello, CaixaBank entregará a cada niño y niña un kit con mochila, lápices de colores y una lámina DinA4 el mismo día del evento. La jornada comenzará a las 9:30 horas con la acreditación, seguida de la realización del dibujo entre las 10 y las 11:30 horas, y concluirá con la entrega de obras a las 11:45h. Las inscripciones estarán abiertas durante la segunda quincena de septiembre a través de la web de la Fundació Caixa Castelló. Cada centro educativo o entidad social deberá indicar los datos de los participantes, incluyendo nombre, edad y curso.

El jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Castellón, CaixaBank y la Fundació Caixa Castelló, entre otros. Las obras serán evaluadas según criterios de creatividad, originalidad, relación con el tema, uso del color y expresión personal.

Se otorgarán premios individuales y colectivos: uno por cada curso de Primaria, con seis en total, y tres premios en la categoría de discapacidad. Y un premio especial para toda la clase del niño o niña del dibujo ganador. Además, las obras ganadoras se expondrán en la oficina All In One Castelló de CaixaBank. Como novedad, el cartel oficial del certamen será diseñado por una entidad social.

Más que un concurso

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, señaló que «el Premio Capla es mucho más que un concurso de dibujo. Es una oportunidad para que nuestros niños y niñas se conecten con su ciudad, la observen con otros ojos y la representen con ilusión. Una oportunidad sin duda para plasmar ese orgullo de ciudad, la suya. Desde el Ayuntamiento, apoyamos con entusiasmo esta iniciativa que fomenta valores como la creatividad, la participación y el amor por Castellón. Este concurso no solo busca incentivar la expresión artística de los jóvenes, sino también fortalecer el sentido de pertenencia respecto a su ciudad, promoviendo una ciudadanía mejor informada y más participativa».

Recuperar el Premio Capla «es recuperar una parte entrañable de la memoria colectiva de Castellón. Queremos que los niños y niñas vuelvan a sentir la emoción de expresarse artísticamente en el corazón de su ciudad», declaró Leopoldo Monfort, gerente de la Fundació Caixa Castelló.

Por su parte, Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, subrayó que «este proyecto refleja nuestro compromiso con la educación, la inclusión y el desarrollo cultural de nuestro entorno. Es un orgullo colaborar y volver a poner en marcha una iniciativa tan querida por los castellonenses. Desde CaixaBank, creemos firmemente en el poder transformador del arte y la creatividad en la infancia, y por ello no solo apoyamos este certamen, sino que también nos implicamos activamente».