Imagen de las actividades de este año. LP

'Visibilizar es resistir', lema de la programación local del 25 de noviembre

ALFAFAR

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55

El Ayuntamiento de Alfafar, a través de su Área de Igualdad y en colaboración con los departamentos de Juventud y Educación, ha presentado la programación especial con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo el lema 'Visibilizar es resistir'. El lema de este año subraya la importancia de hacer visible la violencia de género como un acto de resistencia y transformación social, destacando que nombrar, reconocer y señalar esta realidad es esencial para combatirla. Solo desde la conciencia colectiva, la sensibilización y la educación se puede avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias. La concejala de Igualdad, Noelia Moreno, ha señalado que «este año queremos lanzar un mensaje claro: la violencia de género no puede permanecer oculta. Visibilizarla es el primer paso para erradicarla». «Desde Alfafar seguimos trabajando para acompañar, apoyar y proteger a las mujeres, y para educar en igualdad desde edades tempranas», añade.

La programación del 25N reúne diversas propuestas culturales, educativas y participativas dirigidas a toda la ciudadanía. Entre ellas, mañana martes, 25 de noviembre, se celebrará el acto institucional en la plaza del Ayuntamiento, que comenzará a las 11.30 horas con la 'performance' 'Los trapos al sol' y continuará a las 12 con la lectura del manifiesto y la reafirmación de la implicación municipal con la igualdad. La programación incluye también una actividad dirigida a la juventud: la 'Tarde de graffiti', que se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre a las 17 horas en la plaza Poeta Miguel Hernández.

