Lo último de Dan Brown abre la campaña 'Un día, un libro'

El superventas Dan Brown y su última novela 'El último secreto' serán los encargados de inaugurar la iniciativa 'Un día, un libro' que llevará a cabo la Biblioteca Municipal de Canet d'en Berenguer. La primera de las obras se puso a disposición de los lectores y las lectoras el pasado viernes 20 de octubre. La iniciativa se prolongará hasta el jueves 20 de noviembre, y funcionará de lunes a viernes. En total, serán 23 las novelas incluidas en la iniciativa, y serán anunciadas, a primera hora de la mañana, en las redes sociales: el telegram del Ayuntamiento y el Instagram de la biblioteca

«Es una campaña con la que pretendemos animar a la gente a acercarse a la biblioteca. Normalmente, el proceso por el que se van añadiendo nuevas obras a los fondos municipales es bastante desconocido y, de hecho, no se puede decir que siga un procedimiento concreto: la gente va a ver qué libros hay y escoge el que más le gusta», explica Pere Antoni, alcalde de Canet d'en Berenguer. «Lo que queremos es potenciar el papel de la biblioteca como referencia cultural de Canet, por eso cada día anunciaremos una nueva obra disponible en las redes sociales. La idea es que los caneteros y las caneteras estén pendientes, aunque sea por curiosidad, de qué títulos se van añadiendo».

Así, durante cuatro semanas, habrá todo tipo de propuestas y para todos los lectores. «Hay de autores y de autoras, drama y comedia, novela negra e histórica, autores consagrados y nuevos talentos, nacionales y extranjeros, grandes editoriales y de nicho, 'best sellers' y obras de culto, literatura juvenil y para mayores y, por supuesto, habrá cómics», añade el alcalde. Aunque el criterio que se ha seguido para la selección ha sido únicamente el de la calidad, la lista incluye más autoras que autores.

Además de Dan Brown, en la primera semana se ha puesto en alquiler otras como 'La acusación' (Libros del Asteroide), de Bandi, pseudónimo tras el que se encuentra el único escritor de ficción de Corea del Norte que ha publicado en occidente. La lista incluye 'Mañana matarán a Daniel', de Aroa Moreno, sobre los últimos fusilados del Franquismo; el cómic 'Hoy', de Agustina Guerrero;' L'avenç de Joshua,' de Francesc Puigpelat, que ganó el XIV Premi Pollença de Narrativa; o 'Los diablos', el 'best seller' de Joe Abercrombie, en el que un monje, un caballero maldito, un pirata, un hombre lobo, un vampiro, un mago y un elfo, deben escoltar a una exladrona a Troya para ser coronada.

El coste de la campaña 'Un día, un libro' será de cero euros ya que todos los libros forman parte de una donación. La selección incluye algunos de los premios literarios más importantes de España fallados en los últimos meses, ya que los libros que forman parte de la selección son obras que se han publicado entre septiembre y octubre, e incluso, en la última semana, habrá algunas que hayan llegado a las librerías en noviembre.