Tres grupos electrógenos asegurarán la electricidad en caso de emergencias

El Ayuntamiento de Loriguilla continúa avanzando en su blindaje ante emergencias climáticas y posibles catástrofes como la Dana de 2024. Gracias a una subvención de la Diputación de Valencia, el consistorio adquirirá tres grupos electrógenos silenciosos que se instalarán en puntos concretos del municipio con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico.

Uno de los equipos se ubicará en el Ayuntamiento, desde donde se coordina la gestión municipal y la comunicación con los vecinos. Otro se destinará al pabellón deportivo, que podrá habilitarse como espacio para albergar a quienes lo soliciten, al contar con duchas y baños. El tercero se instalará en el pozo de agua para asegurar que el motor continúe en funcionamiento y los vecinos dispongan de suministro de agua. Además de estas nuevas incorporaciones, el municipio ya dispone de baterías de respaldo en la Casa de la Cultura, lo que permite garantizar el suministro básico de electricidad en situaciones de urgencia. El nuevo colegio también cuenta con un grupo electrógeno propio preparado para estos casos.

Estas actuaciones se suman a las medidas que el Ayuntamiento ha efectuado en los últimos meses dentro de su Plan de Contingencias. Entre ellas destacan un nuevo depósito de agua, salidas y aliviaderos en la avenida García Berlanga junto al barranco, nuevas rejillas y colectores más amplios para mejorar el desagüe de las calles y la próxima finalización del puente de la loma, diseñado con un ojo de mayor capacidad. Además, se ha procedido al cableado y enterrado de la línea de media tensión y se va a traer una nueva línea norte que suministrará electricidad a la población.