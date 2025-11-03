El tradicional Mercado Medieval se celebra del 14 al 16 de noviembre

Extras. LA POBLA DE VALLBONA Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06 Compartir

La Pobla de Vallbona celebrará, del 14 al 16 de noviembre, el gran Mercado Medieval, que tuvo que aplazarse el pasado mes de octubre por las alertas meteorológicas. El Parque Municipal Benjamín March Civera acogerá este acontecimiento que reúne a miles de visitantes y que se ha consolidado a lo largo de los años como un referente en la comarca y en toda la provincia de Valencia.

Una cita ineludible que contará con más de un centenar de actividades gratuitas para todos los públicos, como macrodesfiles, espectáculos ecuestres, exhibiciones de cetrería y vuelos controlados de aves rapaces, torneos medievales de gran formato, animación, rincón infantil, combates, arqueros y recreaciones históricas.

Las calles de La Pobla se transformarán en un auténtico viaje al pasado medieval gracias a la animación que estará presente en todo momento con juglares, trovadores, zancudos, bailarinas y músicos. También habrá talleres, atracciones infantiles y teatro de marionetas y títeres, que harán las delicias de los más pequeños, así como puestos de artesanía, gastronomía y productos locales. El Mercado abrirá sus puertas el viernes 14 de noviembre con un gran desfile inaugural que recorrerá las principales calles del municipio. A lo largo de tres días acogerá diferentes espectáculos y demostraciones con fuego, malabares y pirotecnia, un amplio abanico de actividades que culminará el domingo 16 de noviembre con el gran desfile de clausura. Dentro del calendario festivo, el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona ha vuelto a programar, junto con la Junta Central de Moros y Cristianos de La Pobla de Vallbona, la segunda edición de las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio, que también tuvieron que aplazarse por las lluvias de octubre.

El sábado 15 de noviembre se celebrará la segunda Entrada Mora y Cristiana, en la que las diferentes comparsas recorrerán las principales calles del municipio. El alcalde de La Pobla, Abel Martí, ha señalado que «el Mercado Medieval es una cita indiscutible en el calendario festivo y cultural de La Pobla y se ha consolidado como un acontecimiento muy querido por los vecinos y vecinas».