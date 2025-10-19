Santiago Posteguillo, Eloy Moreno y Cherry Chic participan en la 52.ª Fira del Llibre

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

La 52.ª Fira del Llibre de Torrent llega con una edición renovada y ambiciosa que reunirá a destacadas figuras del panorama literario nacional y valenciano. Del 23 al 26 de octubre, en horario de 11 a 14 y de 17 a 20.30 horas, la Plaza de la Unió Musical será escenario de encuentros literarios, firmas de autores, recitales, talleres, teatro, actividades infantiles y propuestas para todas las edades.

La alcaldesa Amparo Folgado ha subrayado: «La Fira del Llibre de Torrent cumple 52 ediciones y vuelve a demostrar que nuestra ciudad respira cultura, historia y tradición lectora. No es solo una feria de libros, sino un punto de encuentro entre autores, lectores y familias, donde las palabras unen generaciones y donde Torrent reafirma su compromiso con la cultura como motor de progreso».

La feria contará con más de una veintena de autores, entre ellos nombres de gran proyección. Santiago Posteguillo, que presentará en primicia 'Los tres mundos', nueva entrega de su saga sobre Julio César. Eloy Moreno, con 'El nuevo viaje de El Principito', uno de los lanzamientos más esperados del año. Begoña Valero, autora de 'La venganza de los templarios' y 'Un testigo llamado Cervantes'. Cherry Chic, que traerá su novela romántica 'Todos los deseos que escribí sin ti'. Rosa Ribas, con 'Los viejos amores', además de participar en el club de lectura en inglés 'Come Read with Michelle'.

Completan el cartel autores como Julio César Cano, Emi Zanón, Francisco Pascual, Violeta García, Ana Torrero, María Escudero y J. María Quilis, junto a una destacada representación poética con Berna Blanch, Jesús Girón, Patricia Cuenca, J. Carlos Crespo y Martín Herrada.

«Nos sentimos muy orgullosos de que autores de esta talla formen parte de la programación. Su presencia engrandece la Fira y sitúa a Torrent en el mapa literario valenciano y nacional», ha señalado la alcaldesa.

La Fira también refuerza el uso del valenciano con actos propios de nuestra cultura. Este año se rendirá homenaje a Maria Beneyto, con un recital y un musical que acercarán su obra a nuevas generaciones, reafirmando el compromiso de Torrent con la literatura en lengua propia.

Además, coincidiendo con el 75.º aniversario de las Bibliotecas Públicas Municipales -de 1950 a 2025- y el 40.º aniversario de la Casa de la Cultura, la alcaldesa ha añadido, «La Fira del Llibre es el mejor homenaje a esta trayectoria cultural, y quiero invitar a todos los torrentinos y visitantes a participar activamente y disfrutar de esta gran cita literaria», destaca Folgado.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha explicado, «hemos diseñado una programación diversa, con cerca de 30 actividades gratuitas y más de 20 autores, que abarca narrativa histórica, poesía, literatura juvenil, teatro, cuentacuentos y talleres de Harry Potter. Queremos que cualquier vecino o visitante encuentre su espacio en esta Fira».

Entre las actividades más destacadas, el jueves 23 se celebrará la inauguración oficial y una gran chocolatada, además de una tertulia con cinco autores y el musical infantil 'La Bella y la Bestia'. El viernes 24 tendrá lugar la lectura infantil 'Contes per a tu', el homenaje a Maria Beneyto y entrevistas con Cherry Chic y Eloy Moreno.

Para el sábado 25 se ha progaramado la jornada de máxima actividad con Rosa Ribas, talleres creativos, cuentacuentos de El Gran Jordi y una jornada mágica dedicada al 60.º aniversario de J. K. Rowling, con teatro de Harry Potter, talleres de varitas, pociones y photocall de Hogwarts. El último día, el domingo 26, se celebrará la mañana poética 'Torrent de Paraules' y el gran cierre con Santiago Posteguillo y Begoña Valero, seguidos del taller 'El misterio de la Torre' y el acto de clausura.

Todos los días habrá firmas de libros, sorteos entre lectores y el 10% de descuento en compras el sábado. La Fira, además, dará protagonismo al talento local con la participación de colectivos y escritores de Torrent, como apunta el concejal, «Torrent cuenta con escritores que enriquecen la feria con su creatividad, y este evento es también un escaparate para ellos». Aitor Sánchez ha defendido el carácter abierto de la feria: «No se trata solo de comprar libros, sino de vivir experiencias literarias, dialogar con los autores y descubrir el placer de la lectura en comunidad».

La 52.ª Fira del Llibre de Torrent se confirma así como un evento con ambición, alma local y proyección literaria, que aspira a consolidarse como uno de los grandes encuentros culturales del otoño valenciano.