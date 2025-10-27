La ruta de la tapa Massatapa llega del 7 al 9 de noviembre con diez bares participantes

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10 Compartir

El Ayuntamiento de Massanassa, a través de Reforça Massanassa, anuncia la celebración de una nueva edición de la Ruta de la Tapa, Massatapa, del 7 al 9 de noviembre. Durante estos días, Massanassa se convertirá en un punto de encuentro para disfrutar de tapas únicas que reflejan la calidad, la proximidad y el buen trato de la hostelería de esta localidad de l'Horta Sud.

Este año, la ciudadanía podrá probar las tapas de diez bares y restaurantes de Massanassa a un precio de tres euros la tapa. Además, probar las tapas tiene premio porque, las personas que voten por la mejor, entrarán en el sorteo de dos vales de 60 euros cada uno para consumir en los locales participantes. Para que un voto se considere válido, deberá ir sellado por, al menos, tres establecimientos. Una vez realizado el recuento de votos, las tres tapas más votadas por el público serán premiadas con 500 euros, 300 euros y 100 euros respectivamente.

«Desde el año 2018, esta iniciativa es un punto de encuentro imprescindible en nuestro calendario. Este año, la celebración tiene un significado especial. Después de un tiempo que nos ha puesto a prueba, nuestro sector hostalero ha demostrado su fortaleza y capacidad de superar dificultades, continuando ofreciendo lo mejor de sí mismo con profesionalidad e ilusión renovada», expresa Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Los bares y restaurantes con sus dos tapas participantes de este año y sus horarios son diez. Restaurante Criollo (calle Torrent, 22), propone Crujiente de Langostino, con wonton crujiente de langostinos, albahaca fresca y salsa chili; y Hojaldre de Presa Ibérica, comn presa ibérica marinada en salsa hoisin con puerros contados y zanahorias sobre una base de hojaldre. El Teu Bar (calle Corts Valencianes, 2), presenta Mini Pinchos, cinco unidades de pinchos a la plancha; y Pollo Loco, tiras de pollo empanado con salsa ranchera. Marcelina & Co. (calle Font Cabilda, 15) ha preparado Crujiente Dorado, hojaldre con pera, nueces y queso de cabra abrillantado con miel; y Cremoso de Limón Siliciano, crema cítrica de limón y queso mascarpone sobre base de pionono. Luna Rosa (calle 9 d'Octubre, 27), plantea Patacón, con base de plátano macho relleno de ternera con vegetales; y Empanada, rellena de pollo y queso. Por su parte, Ca Miguela (avenida Josep Alba i Alba, 27), propone Burguer de Potro; y Blanc i Negre, pataqueta de embutido con pisto. Bocatería Siha (calle Font Cabilda, 15) presenta La Vaca Loca, perrito caliente relleno de carne en salsa; y El Torreznito de Soria, láminas de crujiente de corteza de cerdo al estilo de Soria. La Iguana Café (calle Partida del Divendres, 4), participa con Daikiri Frozen, cocktail cremoso con helado de fresa, granizado de limón y ron blanco, muy frigopié; y Mojito de la Pasión, un mojito con fruta de la pasión con un toque iguanero. El Racó de Roseta (plaza Alt Millars, 2) plantea Dúo Gourmet, dos croquetas gourmet de cochinillo con manzana y rabo de toro; y Perrito Caliente Colombiano, un perrito caliente preparado con el sabor y tradición colombiana. Giusto's Burguer (plaza Canal de Navarrés, 1) ha pensado ofrecer Hamburguesa Mermelada de Bacon, carne de angus con queso cheddar americano y mermelada de bacon; y Ceviche, merluza marinada con cebolla morada, pimiento y perejil con vinagre de manzana. Por último, la propuesta de Emelyn Sushi (calle Concepción Arenal, 25) es Gambas en Tempura, gambas rebozadas en tempura crujiente; y Uramaki de Pato, pato jugoso rebozado y frito recubierto de arroz, sésamo y salsa teriyaki.