Detalle del proyecto presentado. LP

El parque de Sant Vicent contará con carril ciclo vial

LLÍRIA

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10

El concejal de Movilidad Sostenible de Llíria, Paco García, ha informado que el Ayuntamiento de Llíria «promoverá la adecuación como vía ciclo peatonal de un camino natural y paisajístico que discurre por el ámbito del parque de Sant Vicent, enlazándolo con la red de carriles bici existentes, una nueva infraestructura que anillará el perímetro del espacio natural y dotará de un nuevo servicio a las personas usuarias de las bicis».

Esta inversión se enmarca dentro de una subvención recibida por la Diputación de Valencia a través del Plan Reacciona, donde el objetivo principal es ampliar la red verde ciclista y los accesos, tanto al parque como a las urbanizaciones, generando nuevos espacios de movilidad sostenible y favoreciendo la dinamización de actividades como el ocio deportivo. Las obras está previsto que se inicien a finales de este mes de octubre.

La vía proyectada tendrá unos 940 metros de longitud y 3 metros de anchura, y contará con una inversión prevista que rondará los 260.000 euros.

García ha señalado que la actuación «está enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y permitirá fomentar el uso de la bicicleta para desplazamientos cortos y medianos, con el fin de reducir el uso de los vehículos privados y contribuir a la reducción de las emisiones de gases contaminantes, así como satisfacer la demanda creciente de este tipo de vías para un uso lúdico, de ocio saludable y movilidad diaria».

