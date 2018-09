La obra ganadora del último Premio Enric Valor llega a las librerías

Presentación del libro 'El paradís a les fosques'. / D. A. César Augusto Asencio y el autor, Vicent Usó, comentan los detalles sobre este relato que reflexiona sobre el éxito D. A. Alicante Lunes, 10 septiembre 2018, 01:23

La obra ganadora del último Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià 'El paradís a les fosques', del escritor Vicent Usó i Mezquita, estará disponible en las librerías de todo el país a partir de la próxima semana. Así lo ha anunciado el diputado de Cultura y Educación, César Augusto Asencio, quien ha presentado, junto al autor de la misma, todos los detalles de este interesante relato que ofrece una reflexión sobre el éxito y el precio que estamos dispuestos a pagar para conseguirlo.

El acto ha contado también con la participación de la directora de Comunicación de Edicions Bromera, editorial encargada de la publicación de este ejemplar, Marta Estrelles.

Un total de 272 páginas componen este trabajo que narra la historia de Maties Passera, un comercial de éxito que cree que la vida consiste en escalar posiciones en el ámbito social y económico y que está dispuesto a cualquier cosa para conseguirlo. 'El paradís a les fosques' cuestiona la filosofía que menosprecia los detalles cotidianos y el valor de las cosas intangibles y que, en la práctica, ha dado como resultado la corrupción política, la insolidaridad, la destrucción social, la pobreza y la infelicidad.

El diputado de Cultura y Educación, quien ha resaltado la calidad de esta obra y la trayectoria de su autor,y ha manifestado que «este premi és molt important per a la Diputació d'Alacant, ja que ofereix als escriptors l'oportunitat de publicar els seus treballs i serveix per a estimular i difondre la creació d'obres literàries en valencià».

Por su parte, Vicent Usó ha destacado el honor y el privilegio que supone ganar este premio y ha explicado que «és una novel·la sobre l'èxit però també sobre la incomunicació, sobre la necessitat o no de comptar amb altres persones per a fer el nostre camí, és sobre tot una manera de interrogar-nos sobre quines coses són importants en la vida. Tot això he intentat encabir-ho en un text que resulte amé per al lector, però que al mateix temps li faça fer-se preguntes».

El Gobierno Provincial respalda desde el año 1995 este certamen literario dotado con 20.000 euros y considerado uno de los más relevantes de la Comunitat en lengua valenciana. En esta edición han concurrido un total de 19 novelas, las mismas que el año anterior; 12 procedentes de la Comunitat Valenciana -cuatro de Alicante, cuatro de Valencia y cuatro de Castellón-, tres de Barcelona, dos de Girona, una de Baleares y otra de Tarragona.

La directora de Comunicación de Edicions Bromera ha manifestado que «estem molt satisfets de publicar este treball perquè implica la nostra continuïtat amb un dels guardons literaris més importants dels que es convoquen en llengua valenciana. El Premi Enric Valor és sinònim de qualitat i destaca no sols des del punt de vista econòmic, sino també per l'excel·lent treball dels autors reconeguts».

Antes de concluir la presentación, César Augusto Asencio ha recordado que la Diputación de Alicante ha convocado una nueva edición del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià, cuyo plazo de presentación de trabajos ya está abierto y finaliza el próximo 30 de noviembre.