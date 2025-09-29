Nit per la Pau, una vigilia por las víctimas en Palestina

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04 Compartir

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria celebró el pasado jueves 25 de septiembre la Nit per la Pau, una vigilia solemne de doce horas en la plaza del Ayuntamiento para honrar la memoria de todas las víctimas inocentes del conflicto en Palestina y exigir una paz justa y duradera. Tras una masiva concentración acordada por los grupos políticos de la Corporación, el municipio ha querido dar un paso más en su compromiso con los derechos humanos, transitando de la protesta a un acto de reflexión, diálogo y encuentro dando forma a «un clamor silencioso pero contundente contra el genocidio en Palestina que está cometiendo el gobierno de Israel».

«Riba-roja quiere seguir sumando desde lo local al rechazo de la barbarie que está cometiendo el gobierno de Israel y concienciar sobre la situación inhumana que sufren millones de personas en Oriente medio», ha señalado el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga. «Esta vigilia no pertenece a ninguna ideología, sino al deber humano que nos obliga a no ser indiferentes ante lo que ocurre», destacó. Raga agradeció a todos los vecinos y vecinas que quisieron sumarse al acto formando parte de este gesto colectivo por la paz y la dignidad" y tendió la mano a «todos los ayuntamientos para que sumen al rechazo de una página negra de la historia de nuestra humanidad».

El encuentro contó con la intervención de la presidenta de la Comunidad Palestina en Valencia, Rosa de Falastín Mustafá, cuya presencia subraya la importancia del acto y los lazos de solidaridad entre pueblos. La vigilia se prolongó, de forma ininterrumpida, durante toda la noche, con música en directo del grupo local JimiSue y de alumnado del Conservatorio Profesional Municipal de Música. Además, el Ayuntamiento aportó a la vigilia, velas, un libro de firmas, juegos de mesa y un refrigerio para amenizar la noche. La vigilia dio por finalizada a las 8:00 horas del viernes 26 con la lectura de un manifiesto institucional a cargo del alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, que fue seguido de un minuto de silencio.

El Ayuntamiento lleva organizando muestras públicas de rechazo a los crímenes y secuestros de civiles, desde el inicio del conflicto con el ataque terrorista de Hamás, por el que ha pedido en reiteradas ocasiones la liberación de todos los rehenes y posteriormente con los ataques continuos a la población civil que el gobierno de Israel ha emprendido desde el pasado 7 de octubre de 2023.

Los grupos políticos PSPV-PSOE, Esquerra Unida Unides Podem y Compromís presentarán en el próximo pleno ordinario del próximo 6 de octubre una moción de rechazo al genocidio del pueblo palestino, con la petición al Gobierno de España del alto al fuego del Estado de Israel, la liberación de todos los rehenes y otras vías de condena unánime, ratificando así la posición coherente y las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Riba-roja desde el inicio del conflicto y comprometiéndose a continuar impulsando iniciativas locales de sensibilización, solidaridad y apoyo a la paz y al pueblo palestino.