Pleno del mes de octubre. LP

Moratoria de licencias para el cambio de uso de locales a viviendas en planta baja

PAIPORTA

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado en el pleno de octubre una moción por la que se establece una moratoria de dos años en la concesión de licencias y declaraciones responsables para cambiar el uso de locales comerciales a uso residencial, tanto privado como público, es decir, viviendas particulares, hoteles, apartamentos o residencias. La moción se ha aprobado con los votos a favor del PSOE, Compromís y PP, y con el voto en contra de VOX.

La decisión tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas y los bienes ante el riesgo de inundaciones y permitir una revisión en profundidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, «esta propuesta no es improvisada. Responde a un informe técnico y jurídico riguroso, elaborado tras la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó a Paiporta como el municipio más afectado de toda la comarca». Val ha subrayado que «la normativa valenciana nos obliga a aplicar el principio de precaución: evitar cualquier actuación urbanística que pueda incrementar la vulnerabilidad de las personas y de los bienes». «La suspensión nos permite ganar tiempo y espacio para repensar nuestro modelo urbanístico. Queremos un pueblo que combine reconstrucción y protección ambiental, y que dé estabilidad a la ciudadanía», ha remarcado la vicealcaldesa. La medida se alinea con la próxima revisión del Patricova y con la nueva planificación autonómica, que fijará criterios más estrictos para los usos residenciales en planta baja en los municipios afectados por las inundaciones de 2024.

Con esta decisión, Paiporta se adelanta a las exigencias autonómicas y pone la seguridad y la prevención como prioridad en su desarrollo urbano.

