Miguel Ángel Tobías estrena 'RESURGIR', su último documental La Fundación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel será la receptora de todos los fondos recaudados para ayudar a las personas damnificadas por la dana

Con motivo del aniversario de la dana que arrasó Valencia en 2024, el director y productor de cine y documentales sociales Miguel Ángel Tobías estrenará el próximo 28 de octubre a las 19 en el Teatro Talia de Valencia su nuevo proyecto cinematográfico: 'Resurgir, cómo seguir vivienda después de haber sufrido una tragedia'.

Con un enfoque diferente y profundamente humano, este documental propone una mirada transformadora hacia la reconstrucción psicológica, emocional y social de quienes han visto sus vidas transformadas para siempre. El documental parte de una reflexión universal: cómo aquello que nos resulta cotidiano y aparentemente estable sostiene, en realidad, gran parte de nuestro equilibrio personal. ¿Qué sucede cuando esa base se tambalea de forma inesperada? El orden se transforma en incertidumbre y surge un reto vital que nos obliga a poner a prueba nuestra fortaleza, nuestra capacidad de adaptación y, sobre todo, nuestra motivación para seguir adelante.

El documental reflexiona sobre temas como el dolor, el sufrimiento, el duelo, el miedo, las secuelas psicológicas y emocionales y la salud mental en general de las personas ante una gran crisis o situación traumática vivida. También nos plantea recursos y herramientas basadas en el conocimiento y en la experiencia de profesionales del mundo de la psiquiatría, psicología, salud pública, neurociencia y espiritualidad, que nos pueden ayudar a toda la sociedad a salir adelante de las vivencias trágicas y dolorosas de la vida. En definitiva: cómo sobreponernos a las adversidades y reencontrar nuevamente el sentido de vivir. «No quiero recrearme en la tragedia, es una obra sobre la esperanza, centrada en cómo resurgir», afirma Miguel Ángel Tobías.

En el acto estarán presentes los protagonistas del documental: Miguel Ángel Tobías, director y productor del documental; Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz; Nuria Gordillo, psicóloga sanitaria y forense; Paloma Fuentes, médico experta en neurociencia; José María Martín Moreno, catedrático de Medicina y Salud Pública; Ada Martínez, psicóloga y terapeuta holística; Javier Puertas, médico especialista en neurofisiología y tratamiento de trastornos del sueño; Matías Real, presidente de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia; Laura Rojas-Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud; y Alejandra Vallejo-Nágera, profesora de Psicología. Asimismo, los representantes de las empresas que han apoyado a la producción del documental también formarán parte del evento: Caixa Popular, Clikalia, Catral Group, Grupo Carrillo, Fundación Mónica Duart, Dormitienda y Tarannà Viajes Con Sentido.

Este documental busca, además de emocionar y acompañar, movilizar también recursos económicos para quienes más lo necesitan. Esta nueva película documental nace como una obra social, solidaria y benéfica: toda de la recaudación generada por cualquier vía, en cualquier lugar del mundo y por tiempo indefinido, será destinada a proyectos de ayuda para las víctimas de la catástrofe de la dana de Valencia.

El documental estará disponible de forma gratuita para todo el público a través de la plataforma Wake Up, donde estará habilitada una cuenta bancaria de Mensajeros de la Paz destinada a recibir las donaciones.

En la actualidad, el director y productor se prepara para el estreno de su nuevo proyecto audiovisual 'Life's Ice (El Hielo de la Vida)', un documental que narra el último reto de Tobías que, junto a otros tres aventureros, se enfrenta al frío ártico al circunvalar el sur de Groenlandia a bordo de bicicletas náuticas, en total autosuficiencia, y con el objetivo de elevar la conciencia global sobre la urgente necesidad de proteger y preservar el hielo del Ártico. Al mismo tiempo, se encuentra en la fase de montaje de 'Atlántico: Navegantes del Alma', un documental con el que busca explorar la conexión humana y el autodescubrimiento mientras atraviesa a vela el océano Atlántico junto a diez desconocidos de entre 17 y 80 años de edad. Además, estrenó en enero de 2024 la última película de ficción que ha coproducido: 'Honeymoon', una 'road movie' protagonizada por Nathalie Poza y Javier Gutiérrez que habla de una historia de amor atípica. Además de su trabajo como cineasta, es conferenciante y escritor, e imparte charlas y talleres sobre temas relacionados con el ser humano y el sentido de la vida. Es conocido por su compromiso con la promoción de valores humanos y sociales, y su enfoque en inspirar a las personas a vivir vidas más significativas y auténticas.