Magnífica acogida de la primera convocatoria 'Divendres, per elles' en l'Alcúdia

Más de un centenar de vecinos de l'Alcúdia se sumaron a la primera de las concentraciones mensuales en repulsa de la violencia de género y en memoria de todas las víctimas de asesinatos machistas del mes, bajo el nombre genérico 'Divendres, per elles'. En el primer pleno de la legislatura se aprobó la moción del PSPV de l'Alcúdia para fijar el protocolo de actuación del consistorio frente a los casos de violencia machista.

«Actualmente, nuestro consistorio se suma a cada convocatoria que se hace por parte de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para mostrar el rechazo a la violencia de género- afirma el argumentario de la moción- ahora proponemos el acuerdo de fijar un protocolo de convocatoria automática para condenar la violencia machista, que proporcione mayor solemnidad, más formalidad y facilite la labor de los grupos políticos para poder hacer visible su condena ante la violencia de género y en favor de la igualdad».

Con los votos a favor de PSPV y PP y con el voto en contra de Compromís per l'Alcúdia se fijó que los últimos viernes de mes a las 12 horas se hará una concentración en la plaza del Ayuntamiento para mostrar el rechazo frente la violencia machista vivida no sólo en Valencia sino en todas partes del estado Español. Esta moción no irá en detrimento de que se puedan convocar actos y concentraciones de repulsa adicionales en casos de especial trascendencia o conexión con el municipio de l'Alcúdia. A la concentración, celebrada el último viernes de agosto, se multiplicó por cinco el número de personas que habitualmente acuden y este tipo de actos, porque en muchos de los casos la convocatoria de la FVMP se hace con poca antelación.