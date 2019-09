La localidad despide a su sacerdote con una multitudinaria eucaristía

Miguel Martínez, en el centro en la fila inferior, junto a otros sacerdotes y autoridades. / LP Miguel Martínez Ferrer, párroco de la localidad, se jubila tras cerca de cuatro décadas al frente de la comunidad parroquial REDACCIÓN. Lunes, 23 septiembre 2019, 01:32

Miguel Martínez Ferrer, responsable desde el año 1980 de la parroquia San Bartolomé Apóstol de Almussafes, se despidió de la feligresía de la localidad el pasado domingo 15 de septiembre por la tarde en una eucaristía solemne en la que recibió el cariño y el reconocimiento de la población. La localidad de la Ribera Baixa vivió una jornada muy emotiva para despedir como sacerdote a una persona que ha vivido con intensidad las últimas décadas en la población y que ha sabido ganarse el cariño de los vecinos por su cercanía.

El sacerdote, que tras casi cuatro décadas dedicadas a la labor pastoral en el municipio reconoce sentirse «hijo de Almussafes», abandona su trabajo como responsable de la parroquia por decisión del Arzobispado de Valencia, al igual que lo está haciendo el resto de curas que han superado los 80 años de edad.

«Por una parte me voy con dolor de corazón, como si me arrancaran algo del alma. Pero por otra me voy contento», declaró emocionado en el momento de su despedida.

«Mi arzobispo, con toda la buena voluntad del mundo y para que descansemos, nos ha jubilado. Pero como yo le dije a nuestro Señor, mientras la cabeza funcione y las fuerzas físicas estén en condiciones, Dios a mí no me jubila todavía», asegura con el sentido del humor que siempre le ha caracterizado.

La ceremonia, que estuvo presidida por el propio don Miguel junto con otros seis sacerdotes, la mayoría de ellos de Almussafes, comenzó a las 19 horas con una iglesia llena de gente y en la que no faltaron buena parte de las personas integrantes de los distintos colectivos de la parroquia, entre los que se encuentran las cofradías Santísima Cruz y Virgen de los Desamparados, el Movimiento Cristiano, el Centro Juniors Movimiento Diocesano, la Adoración Nocturna y el grupo de catequistas encargadas de la formación necesaria para recibir los sacramentos cristianos de la Eucaristía y la Confirmación.

No faltaron tampoco los coros San Bartolomé y Santísima Cruz, que además se encargaron de la ambientación musical de la ceremonia.

«Hay que reconocer todo el trabajo realizado por don Miguel a lo largo de estos 39 años en nuestro pueblo, esa entrega, esa lucha constante por la fe y todos los proyectos solidarios que ha desarrollado la feligresía de la población en beneficio de la ciudadanía gracias a su coordinación», destaca el alcalde de Almussafes, Toni González.

Durante la homilía, el homenajeado resumió su estancia en el municipio y agradeció el esfuerzo realizado por la comunidad parroquial.

Asimismo, recordó cuáles han sido los principales ejes de su gestión a lo largo de este prolongado periodo, entre los que enumeró la formación religiosa, la atención a las personas necesitadas y el mantenimiento y mejora del templo, aspecto para el que ha contado con la colaboración de la Diputación de Valencia y el propio Ayuntamiento de la localidad de la Ribera Baixa.

Al final de la misa, en la que estuvieron presentes su familia y las principales autoridades locales, el religioso recibió un fuerte aplauso y sendos detalles por parte de los creyentes y del consistorio municipal en agradecimiento a su labor ahora que concluye su tarea como sacerdote.

La ceremonia completa está disponible para su visionado en Almussafes Web TV, la televisión por Internet de la población. «He tenido una de las mejores comunidades de España», expresó convencido.

«Almussafes a mí me ha hecho sacerdote y por eso me siento hijo de Almussafes», aseguró.

Pero no sólo desde la población de Almussafes se recuerda la labor del párroco, ya que muchos vecinos de localidades como Benifaió y Sollana tampoco olvidan su labor docente como profesor en el instituto de Benifaió cuando impartía la asignatura de Religión.