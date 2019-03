L'Eliana entregará vasos reutilizables

Diferentes áreas del ayuntamiento de l'Eliana se han coordinado para llevar a cabo una campaña que aglutina el mensaje contra las agresiones sexistas y el de la concienciación medioambiental, ambos orientados especialmente a los momentos festivos.

Así, con la colaboración de las concejalías de Medio Ambiente, Igualdad y Fiestas, el Ayuntamiento facilitará estas Fallas vasos reutilizables que llevan por una parte el lema 'No és No, de festa sense agressions sexistes' y por otra 'En l'Eliana menys plàstic per a un millor planeta'. Son vasos que se pueden lavar y, después de la fiesta, continuar utilizando en casa o en el trabajo, por ejemplo.

El primer edil, Salva Torrent, ha destacado que «de esta forma se promueven las buenas prácticas en materia de prevención de residuos, en el marco de una iniciativa respetuosa con el medio ambiente» y también ha resaltado la importancia del doble mensaje que incluye el vaso «concienciar a la ciudadanía en el respeto, la tolerancia y la ausencia de agresiones sexistas».

Además, durante las fiestas falleras, el Ayuntamiento fomentará también el reciclaje de envases de vidrio, junto a la Generalitat y la entidad encargada de la gestión del reciclado Ecovidrio. La iniciativa Recicla Vidre pretende concienciar a los ciudadanos de l'Eliana sobre la importancia de separar los residuos. Se rotularán los contenedores próximos a los sitios de fiesta y un equipo de especialistas medioambientales visitarán los casales para informar de los beneficios del reciclaje.

Esta acción se suma a otras dentro del programa de actividades que la concejalía de Medio Ambiente está impulsando para promover una menor generación de residuos en el municipio como, por ejemplo, las bolsas de algodón reutilizables que se han distribuido entre los comerciantes o los talleres formativos a escolares y vecinos.