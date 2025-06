El jurista Baltasar Garzón desborda el Castell de Riba-roja de Túria en el Aplec

Domingo, 22 de junio 2025, 23:35 Compartir

El Castell de Riba-roja de Túria acogió un nuevo encuentro del Àgora del Pensament Lliure Espai Cultural (APLEC), con la presencia del jurista Baltasar Garzón y de la comunicadora y presidenta de la fundación Fibgar, María Garzón, que completó el aforo con más de un centenar de personas. La cita tenía por temas principales la justicia internacional, la memoria y democracia, lecciones y retos y colgó el cartel de completo un poco antes de comenzar a tratar la situación internacional y la organización de la jurisdicción internacional, no sin antes un guiño crítico al plano nacional y actual.

Baltasar Garzón abrió su disertación al hilo de la pregunta del alcalde de Riba-roja, Robert Raga, relativa a si la justicia es la solución a los males actuales y ha planteando si tiene solución la justicia. «¿Qué hacen jueces con sus togas en la puerta de un juzgado en vez de estar trabajando?», preguntaba el jurista, afirmando que «se trata de un desafío al estado como concepto integral de instituciones».

Pulso entre sectores

El reconocido jurista subrayó que los jueces «no son el poder judicial sino meros administradores de la justicia», en clara alusión al pulso entre sectores de la judicatura y del gobierno de España. «Se equivocan cuando dicen que son los titulares (de la justicia). La justicia reside en el pueblo», enfatizó, explicando que se trata de un problema «que no solo se vive en España sino en el mundo».

Por su lado, su hija, María Garzón motivó un recorrido histórico sobre la jurisdicción internacional y los inicios de la Corte Internacional y la Corte Penal, antes de tocar la memoria histórica que plantea desde la fundación que preside, como la asignatura a transmitir a las generaciones más jóvenes.

«El Estado tiene la obligación de aplicar esa ley (de memoria histórica) en favor de las víctimas y determinar cómo murió, dónde y por qué. Solo a partir de ahí las víctimas pueden sentir que hay algo de justicia y algo de reparación, y eso hay que saber transmitirlo a las generaciones más jóvenes», explicó Baltasar Garzón, quien afirmó que nuestra sociedad tiene «una deuda muy alta incluidos los sectores de la izquierda al no haber impulsado una ley hasta diciembre de 2007, a pesar de que el dictador murió en 1975». Del mismo modo, el ex-magistrado abordó el problema de la extrema derecha en nuestras democracias e ironizó con que no les preocupa lo que pasa en Afganistán «porque no es Ferraz».

«La indiferencia frente a la injusticia es lo peor que puede pasar», sentenció Garzón al explicar que se puede sumar al estado de derecho y al sentido de justicia «de muchas maneras, con más o menos implicación», pero que «no podemos caer en la indiferencia porque entonces se da vía libre a cualquier cosa».

Espíritu crítico

Esta es una nueva edición de la iniciativa APLEC tras su puesta en funcionamiento hace más de un año y medio, con el objetivo del Ayuntamiento de fomentar «el espíritu crítico» en su ciudadanía y acercar figuras relevantes del mundo de la política, la ciencia, la cultura o la sociedad.

Así lo volvió a explicar el alcalde, Robert Raga, quien lanzó un par de guiños por la situación que vive actualmente Palestina y el compromiso que tienen desde lo local por tener «una mirada más culta, informada y crítica».

Entre las figuras que ya han pasado por este foro ecléctico y abierto al gran público, está Pilar Mateo, una de las 100 científicas más influyentes del mundo, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, el político Ximo Puig, el periodista Enric Juliana, el jurista Joaquim Bosch o la fiscal Susana Gisbert.