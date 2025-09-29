Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reunión para la aprobación del Plan de Juventud. LP

Los jóvenes podrán participar y mejorar las políticas municipales

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

El sábado 27 de septiembre, Canet d'en Berenguer celebró su primer Fórum Jove, al que estaban convocados todos los jóvenes de la localidad de entre 12 y 30 años. En el encuentro, los asistentes valoraron el grado de cumplimiento del Plan de Juventud aprobado en 2023 y pudieron proponer nuevas iniciativas. Este punto de encuentro se reunirá, a partir de ahora, con periodicidad anual.

Según explicó Pere Antoni, alcalde de la localidad: «La celebración del fórum debe ser un momento importante para el pueblo, ya que será la forma en la que los jóvenes puedan ayudar a hacer de Canet, un Canet mejor, a través de sus propuestas y, por supuesto, también mediante la fiscalización de lo que se ha hecho hasta ahora. Es una iniciativa que va a afectar a todas las concejalías y que refuerza nuestra idea de que la política municipal no se hace solo en los plenos del ayuntamiento y solo los partidos políticos tienen voz: la gente y la calle son los verdaderos protagonistas».

El I Plan de Juventud del Ayuntamiento de Canet comenzó a redactarse en 2022, se aprobó en el pleno municipal en 2023 y estará en vigor hasta 2026. «Está concebido», añadió Pere Antoni, «como un documento de trabajo vivo, dinámico, flexible e interactivo. Por lo tanto, un instrumento abierto a modificaciones para dar respuesta a las diferentes realidades que se vayan presentando en el panorama juvenil».

El contenido es el resultado de un total de 222 encuestas realizadas entre 2020 y 2021, lo que supone haber consultado al 20% de la población local de entre doce y 30 años. Los temas sobre los que se centraron las preguntas fueron muchos y muy diversos: educación, ocupación, salud, juventud, deportes, igualdad... El resultado es un documento organizado en torno a cuatro ejes estratégicos: Bienestar (salud, problemas sociales), Ocio y tiempo libre (cultura, fiestas, deportes...), Emancipación (empleo, vivienda y formación) y Territorio y medio ambiente (equipamiento, movilidad, transporte y medio ambiente).

Los asistentes al I Fórum Jove serán los responsables de evaluar el grado de ejecución del Plan Joven y las mejoras que se pueden introducir. Este no es el único punto de encuentro entre los y las jóvenes de Canet y la política municipal. También cuentan con el Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, que se reunió por primera vez el pasado 17 de febrero. Este organismo, integrado por alumnos de 5.º y 6.º de Primaria, y de Secundaria, se reúne periódicamente y realiza propuestas al Ayuntamiento sobre cómo mejorar la localidad y su política hacia la infancia.

