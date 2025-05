Joven 'aldaier', nadador profesional y de Harvard

Lunes, 12 de mayo 2025, 00:41 Compartir

El 'aldaier' Pablo Martínez Palop ha acabado los exámenes en el instituto, que para él «es lo primero», y con tan solo 17 años ya ha conseguido campeonatos de natación en España, medallas de oro y marcas europeas e internacionales en varias categorías y asegura que «hay mucho de trabajo detrás de todo». Pablo entrena con su equipo, Ferca San Josè, en Valencia, con diez sesiones en la semana en agua, además de las sesiones de físico: «Este deporte es suficiente sacrificado, pero si te gusta y tenso tu grupo de amigos con las mismas condiciones, facilita la tarea». Estudia en un centro de la Conselleria donde compaginan bien los horarios, pero él empezó a la piscina cubierta de su pueblo, Aldaia: «Aprendí a nadar aquí, después entré al club y después al Ferca. Pero la piscina de Aldaia siempre me salva si alguna vez no puedo ir a Valencia, o por ejemplo con el Covid-19 no podía acudir a entrenar, y hacía aquí los ejercicios que me marcaba el entrenador. Me gusta mucho nuestra piscina».

Y ningún estilo se le resiste aunque tiene favoritos: «El principal es Crol, pero puede ir cambiante. También hago relevos, en el equipo, y no se me da mal. O cualquier estilo, para salir de la rutina». Asegura que la natación vive un gran momento, y que se están creando nuevos ídolos y un grandísimo nivel de fondo, especialmente en Alemania.

En la misma semana de la dana del pasado octubre, Pablo recibió una gran noticia, finalmente iría a estudiar en la prestigiosa universidad de Harvard. «Ir a Estados Unidos a estudiar y nadar con la universidad Harvard, fue un gran hito porque no es fácil», destaca.

Llegaron ofrecidas otras universidades destacadas como por ejemplo Yale o Columbia, pero finalmente superó las pruebas de Harvard. «Allí continuaré entrenando al máximo nivel posible, y estudiaré para sacar una ingeniería». El proceso para acceder en Harvard implicó superar muchas pruebas, exámenes de nivel, hacer su selectividad, pruebas de inglés... Y este verano Pablo viajará a Cambridge. «La natación te hace ser mejor estudiante. Espero aprovechar estos cuatro años en los Estados Unidos y que Aldaia pueda contar con uno estudiando matrícula de honor Harvard. Sería un sueño. Me encantaría dar ese orgullo en mi ciudad».