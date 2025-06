'Històries Nocturnes' cumple 20 años mostrando de una manera singular el patrimonio histórico

Lunes, 9 de junio 2025, 00:09 Compartir

El concejal de Turismo y Ciudad Creativa Unesco, Paco García, ha anunciado que el Ayuntamiento de Llíria «celebrará este año el 20 aniversario del original programa turístico-cultural 'Històries Nocturnes', que se desarrollará todos los sábados del 14 al 28 de junio». Para conmemorar esta vigésima edición, el consistorio edetano, como Ciudad Creativa de la Música de la Unesco, ofrecerá a sus participantes, además de poder asistir a las visitas guiadas nocturnas, la posibilidad de disfrutar de tres conciertos temáticos con músicos y coralistas nacionales e internacionales en las tardes previas a las rutas.

El programa de espectáculos, que se realizarán en la iglesia de la Sang a las 19.30 horas, contempla, para el sábado próximo, la actuación de dos coros asiáticos, el coreano Jeju Korean Art Choir y el filipino The Philippine Madrigal Singers. El día 21, la joven Orquesta ESMAR y el Quinteto de Viento Llíria City of Music ofrecerán un concierto acompañados de una bailarina de danza española. Y para concluir, el sábado 28, el cuarteto de cuerda Llíria City of Music, interpretará un programa de melodías clásicas. Las personas participantes en 'Històries Nocturnes' podrán asistir a estos conciertos.

Las visitantes también podrán disfrutar de la amplia y variada restauración que existe en la capital del Camp de Túria, pudiendo escoger entre diversos locales y ofertas gastronómicas para cenar antes de iniciar las visitas guiadas, que serán a las 23.00 horas.

Con el título de Los Orígenes, el ciclo arrancará el próximo sábado con un viaje a través de la Edeta Romana. Se visitarán los yacimientos arqueológicos de los mausoleos romanos, las termas de Mura y la réplica mimética del mosaico de los XII Trabajos de Hércules realizada en 2019, y que se encuentra ubicada en Ca Porcar.

El día 21 tendrá lugar el segundo capítulo, La Magia, que recorrerá la ruta de la Lyria Medieval. Ésta incluye los monumentos arquitectónicos de los baños árabes, el Portal de la Traición, y la iglesia de la Sang, declarada Monumento Nacional en 1919.

El sábado 28 tendrá lugar el último capítulo, El Esplendor. Será el momento de recorrer la Llíria Renacentista y Barroca, donde se visitará Ca la Vila y se interpretará el retablo de la fachada de la Basílica de la Asunción.

El edil de Turismo ha destacado que «es una muestra de la fortaleza turística de nuestro municipio el poder mantener vivo un programa como el de 'Històries Nocturnes', que viene mostrando durante tantos años de una manera singular el extraordinario patrimonio histórico de la ciudad, y que ha cosechado diversos éxitos y recibido reconocimientos institucionales». Las reservas para las visitas y los conciertos se pueden realizar a través de la 'app' o la web municipal.