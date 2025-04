El grueso de los 32 millones de euros del Gobierno irá destinado al polígono

Extras. QUART DE POBLET Domingo, 6 de abril 2025, 23:41 Compartir

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ya ha recibido del Gobierno central los 32,1 millones para financiar las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios dañados por la dana. Este dinero se distribuirá en cinco actuaciones elaboradas por los técnicos municipales. En cuanto el Gobierno central dé luz verde a los proyectos, 32,1 millones se traducirán es acciones concretas.

El equipo de Gobierno municipal dirigido por Cristina Mora ha planteado que dos de las cinco actuaciones se destinen a mejorar y reconstruir los más de 2.110 metros cuadrados del área industrial arrasados por la dana. La alcaldesa es consciente de que el Polígono Ciudad Mudeco es uno de los grandes perjudicados por esta catástrofe.

Por ello, los técnicos municipales han realizado varios informes en los que proponen que no solo hay que reconstruir, sino hacerlo de forma que, si vuelve a ocurrir, se evite o minimice el riesgo de inundaciones. Los principales daños ocasionados por la dana, tanto en el polígono ubicado al sur de la autopista A3 como el ubicado al norte, incluyendo ambas vías de servicio, son la destrucción de señalización, de vallados, alumbrado, cerramientos y elementos de balizamiento, afecciones a bases y paquetes de firme. También se han visto muy afectadas las instalaciones de drenaje.

Por otro lado, el Ayuntamiento se mantiene la reivindicación a la Confederación Hidrográfica del Turia para que se realice cuanto antes el encauzamiento del Barranco del Poyo y otras obras de defensa que eviten inundaciones.

De momento, entre las actuaciones que actualmente se están realizando, algunas de ellas ya finalizadas, se encuentran las obras de reparación del pavimento por valor de 200.000 euros. La alcaldesa, Cristina Mora, ha señalado que se va «a actuar en la reconstrucción, pero no solamente reparando los daños». «Nuestro objetivo es mucho más ambicioso. Pensamos que debe haber un compromiso de todas las administraciones con la mirada puesta en los ODS para el año 2050, para que no vuelva a suceder que un trabajador o una trabajadora no tenga una empresa a la que acudir al día siguiente de un desastre natural como el que hace unos meses hemos vivido», destaca.