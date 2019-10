El Foro Empresarial aborda propuestas sobre infraestructuras

Las personalidades que participaron en el foro. / LP REDACCIÓN Aldaia Lunes, 14 octubre 2019, 00:03

El comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, participó como ponente en el Foro Empresarial con la conferencia 'Economia valenciana i infraestructures, situació i propostes de futur', que se celebró en el Ayuntamiento de Aldaia y que inauguró el curso del Foro Empresarial.

En él participan Florida Universitària, Foro Empresarial de l'Horta Sud, Ajuntament d'Aldaia, Fundació Horta Sud, Aesi, Agrupación Comarcal de Empresarios, AECA, Aembe, Asímanises, Asociación Empresarial de Torrent, València Parc Tecnológic, Idea't, IVEFA, ASIVISA Xirivella, Caixa Popular, Fepeval, Acype Catarroja, Catarroja Emprèn, Acypal, ACESE y APIP.

Boira hizo una reflexión sobre los diferentes cambios que se están produciendo en los diferentes escenarios económicos y globales. Para ello, empezó con una descripción de las infraestructuras existentes relacionándolas con la actividad económica. «El crecimiento de la actividad económica y la mejora de la competitividad dependen de las infraestructuras y de la conectividad de las mismas», apuntaba.

En este sentido, el comisionado para el Corredor Mediterráneo estructuró la conferencia en cuatro puntos a analizar: las tendencias que incrementan la movilidad de las personas y de las mercancías; el problema de las emisiones y el cambio climático; las necesidades de ordenación de territorio; así como la importancia de la sociedad y de la economía global.

Desde estos puntos de partida, analizó lo que ha sucedido en los últimos años en las infraestructuras de Europa, España y la Comunitat Valenciana. En este sentido, Boira apuntaba que existía una baja productividad de inversiones en infraestructuras. «El ejemplo más evidente es que nuestros puertos no tienen acceso ferroviario. Por el contrario, la red AVE se ha desarrollado mucho pero no está colaborando al desarrollo de la economía productiva», explicaba. El puerto de Valencia, era uno de los ejemplos que puso ya que no dispone de conexión directa con Europa y «es una barrera que hay que eliminar».