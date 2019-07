El festival de Jazz de Riba-roja de Túria vuelve del 18 al 20 de julio

Las actuaciones tendrán lugar en el Castell de la localidad. / Juan José Monzó Ester Andújar & Eva Romero y Paul Evans Quartet actuaran, entre otros, en el Castell REDACCIÓN. Domingo, 7 julio 2019, 23:38

Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria organiza el IV Ribajazz Festival durante los días 18, 19 y 20 de julio. Un evento que apuesta fuertemente por la música jazz y donde los amantes de este género musical tendrán la oportunidad de vivir y escuchar en primera persona música en directo de artistas autóctonos que llevan años creando y desarrollando proyectos. Debido a su historia, modernidad y accesibilidad, el Castillo de Riba-roja de Túria se convertirá en el escenario por excelencia. Los conciertos se realizarán al aire libre a partir de las 22.30 horas.

El IV Ribajazz festival 2019 repararece con dos propósitos: acercar el Jazz a las gentes y a las calles y ser un escenario donde se muestren proyectos de músicos consolidados y reconocidos de la talla de Ester Andújar & Eva Romero 'The Carmen McRae & Betty Carter Duets', Tribute to Yellowjackets by Víctor Jiménez & Friends y Paul Evans Quartet. Artistas comprometidos con la música jazz, su desarrollo, expansión y difusión, así como su proyección educativa.

El jueves 18 de julio a las 22.30 horas arrancará el Festival con Ester Andújar & Eva Romero 'The Carmen McRae & Betty Carter Duets'. Dos cantantes valencianas dotadas con voces de fuerte personalidad y con gran facilidad de improvisación que nos deleitaran con una entretenida actuación adobada de buen humor y espontaneidad.

El viernes 19 de julio a la misma hora el público tendrá el placer de escuchar a Tribute to Yellowjackets by Víctor Jiménez & Friends. Una atractiva proposición musical que inspira recursos dispares para lanzarlos en una bomba de tremendo énfasis. En esta ocasión, nos presentan un tributo a la mítica banda de fusión 'Yellowjackets' tocando muchos de sus temas más icónicos.

El Ribajazz Festival pondrá fin a este intenso fin de semana con la actuación 'Live Jazz' de Paul Evans Quartet. Un repertorio que pretende acercar el Jazz al público en general, a través de revisiones de standars de Jazz que recorrerán las épocas más destacadas (cool, bebop,) con un sonido propio desde una perspectiva de Jazz clásico. La improvisación será el componente que vertebrará toda la actuación.

Este evento cultural está patrocinado y promovido por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, el Conservatorio Profesional de Música y l'Espai d'Art Contemporàni El Castell (E CA).