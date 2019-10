El IV Festival Colors inaugurala temporada del TAMA

La presentación de la nueva programación del TAMA. / LP En las últimas tres temporadas se ha incrementado el número de espectadores un 41,5% y de espectáculos un 127% REDACCIÓN. Lunes, 7 octubre 2019, 07:28

La programación de la nueva temporada del Teatro Auditorio Municipal de Aldaia (TAMA) viene cargada de grandes artistas y espectáculos para todos los públicos en el curso 2019/2020.

Este año, las instalaciones municipales recibirán la visita de la compañía alicantina Lucas Escobedo, y del Centro de Producción Teatral Escalante con el espectáculo 'Yolo', y la compañía La Huerta Teatro con 'El Electo'.

La nueva temporada se estrenará con la cuarta edición del Festival 'Colors', que un año más será el pistoletazo de salida de una programación que contará con espectáculos de diversas disciplinas artísticas, como danza, teatro o música en la calle. Será el día 20 de octubre a partir de las 12 horas cuando se iniciará este evento en el que el TAMA sale a la calle con 'Performing artes on the Street' para ofrecer diferentes artes escénicas en distintos emplazamientos del municipio.

En primer lugar se representará 'Cataplum!', del Circo La Raspa (Aragón), en el cinturón verde. Seguidamente, Memphis Rock & Cirk con música en directo, baile y acrobacias. Ya por la tarde 'Más allá del zaguán' de la compañía andaluza Voluta, y el teatro físico de Isla de De click circo. La programación del TAMA reserva un espacio el 31 de octubre por el espectáculo clown 'En pie de guerra '. El 3 de noviembre para el grupo de danza de la Ronda de Aldaia con 'Reencontramos'. El 8 de Noviembre se Planja '¿Qué es el amor?' con una versión libre de la obra Ivanov de Chéjov con 'What is Love? Baby do not hurt me '.

También recibirá el 15 concierto del ciclo 'Queremos' con la voz de Xavier de Bétera y el laúd de Paco Lucas y las guitarras de Néstor Mont, Didier Ferrando a las flautas, Xuso Barberá con el bajo eléctrico y Aitor Sáez de Jáuregui se encargará de las percusiones.

El plato fuerte llega de la mano de 'Juana', con Aitana Sánchez Gijón y el espectáculo de la compañía LoDedae que presenta a la mujer como eje central de la conquista de espacios de poder. Y también El 'Funeral 'con la gran y divertida interpretación de Concha Velasco como protagonista, de Pentación Espectáculos.

Además, el público podrá disfrutar de un 'Paseo por la canción artística latinoamericana' o el concierto de Nyno Vargas con 'Dicen de mí', y el XV ciclo navideño de teatro para niños y niñas 'Bonito', con el concierto 'De miedo' de Dani Miquel con un recopilatorio de canciones sobre gigantes, brujas y demonios.

El TAMA además celebrará el Día de la Diversidad Funcional, los Conciertos de Navidad, o las numerosas actividades del asociacionismo cultural de la localidad. En las últimas tres temporadas se ha incrementado el número de espectadores un 41,5% y de espectáculos un 126,9%.