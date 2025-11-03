El escritor Ildefonso Falcones, Premi de les Lletres Vila de l'Eliana 2025

Extras. L'ELIANA Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06 Compartir

El Ayuntamiento de l'Eliana ha reconocido este año al escritor Ildefonso Falcones con el Premi de les Lletres Vila de l'Eliana 2025, un galardón que celebra su trayectoria literaria de prestigio internacional y su contribución al fomento de la lectura y la cultura. El acto de entrega, celebrado este pasado viernes en el Centro Sociocultural, reunió a más de doscientas personas entre lectores, representantes institucionales y miembros del ámbito cultural. Durante la cita, Falcones compartió con el público su pasión por la novela histórica, la búsqueda de sus fuentes e investigaciones y el proceso creativo de sus obras.

El alcalde, Salva Torrent, recordó durante su intervención que este premio, que el próximo año cumplirá una década, tiene como objetivo promover la lectura, el pensamiento crítico y el enriquecimiento cultural de la ciudadanía y subrayó la importancia de la cultura como seña de identidad del municipio: «En l'Eliana no es un adorno: es una forma de entender quiénes somos y qué queremos construir juntos». Falcones, autor de éxitos internacionales como 'La catedral del mar', 'La mano de Fátima', o 'Esclava de la libertad', fue recibido previamente en el Salón de Plenos por el primer edil y la concejala de Cultura, Eva Santafé, donde firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento. El acto continuó con la vista a la Biblioteca Municipal y al Espai Vicent Tarrazona, donde el nombre del autor luce junto al de autores galardonados en ediciones anteriores como Carmen Mola, Irene Vallejo, Javier Cercas, Almudena Grandes, Juan José Millás, Elísabeth Benavent, Alicia Giménez Bartlett o Ferran Torrent.