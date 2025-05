Escala logra 110.000 visitantes y un impacto económico de 3,3 millones de euros

Domingo, 4 de mayo 2025, 23:46 Compartir

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, hizo balance de la octava edición de Escala a Castelló, que se cerró la pasada semana. Carrasco estuvo acompañada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, de la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner y el director del equipo organizador de Escala a Castelló, Fernando Viota.

Carrasco puso el acento en el impacto económico de la cita que «según datos de la organización, arroja unas cifras de unos 3,3 millones de euros, lo que estaría alrededor de un 10% más que el año pasado». También se refirió al incremento de la actividad respecto al año pasado que «desde la asociación de hosteleros Gastrograo cifran en un 6%, con llenos en los bares y restaurantes de la Plaça del Mar».

La primera edila de la ciudad mencionó el balance positivo que se ha hecho desde la asociación Comerços del Grau, «destacando su satisfacción por el acierto del cambio ubicación de este año al Moll de Costa, lo que ha propiciado también generar más ventas». Carrasco insistió en la apuesta por la «por la desestacionalización turística y la dinamización económica. Por el turismo familiar. Por ser una cita abierta a todos los públicos. Por ser una cita inclusiva, de la que todas las personas sin excepción pueden disfrutar».

La alcaldesa hizo hincapié en «la cifra récord de 110.000 visitantes, casi un 4% más que el año pasado. Una cifra que incluso hubiera podido ser mejor de no ser por el apagón, que lógicamente provocó que muchas menos personas se acercaran al puerto para la salida de los barcos, e hizo que los restaurantes no pudieron servir comidas». Resaltó también las cifras de ocupación hotelera durante el fin de semana «del 90% en los hoteles del Grau y del 75% en los hoteles del resto de la ciudad". La alcaldesa no se refirió a esta edición como de récord por la participación de hasta 13 embarcaciones. «Con naves como la réplica de la mítica Nao Santa María, que llegaba por primera vez al puerto de Castellón, pero también modernas embarcaciones de salvamento o defensa de la Armada o de la Guardia Civil».

En cuanto a las visitas a las embarcaciones, Carrasco destacó «los más de 12.000 visitantes y la enorme expectación que ha tenido el buque Furor de la Armada, que llegó a acoger de 6.300 personas en un solo día, números por encima incluso de los que suele tener el famoso buque escuela Juan Sebastián Elcano».

Novedades

Entre los actos programados, se refirió a novedades como el bocadillo gigante de sepia y carajillo, que se suman a la ya tradicional subasta de pescado, otro de los momentos más especiales de Escala a Castelló.

La alcaldesa resaltó que «esta ha sido una edición de Escala a Castelló segura, ya que no ha habido apenas incidencias reseñables. Y esto es algo también muy importante, sobre todo teniendo en cuenta las cifras de una evento tan masivo como este». Asimismo, recordó que «esta ha sido una una edición histórica por el anuncio de una gran noticia, que nos habla del crecimiento de la familia de Escala a Castelló. Y que supone también una nueva alianza estratégica para la promoción turística y cultural con la ciudad italiana de La Spezia».

Algo que se materializará el próximo 20 de mayo, «cuando nos desplacemos hasta la ciudad francesa de Sète para firmar el convenio que servirá para la incorporación de una tercera 'Escala', lo que va a permitir llevar el nombre de la ciudad de Castellón más lejos, en este caso hasta uno de los puertos más dinámicos del norte de Italia y parada habitual de cruceros como es La Spezia».

La alcaldesa puso en valor también «la gran colaboración institucional con administraciones como la Generalitat Valenciana, Diputació de Castelló o la Subdelegación del Gobierno, con Subdelegación de Defensa, Guardia Civil, Salvamento Marítimo. O el apoyo de la Cofradía de Pescadores del Grau, que han hecho posible la tradicional subasta de pescado o la elaboración del bocadillo de sepia junto al bar Las Planas».

Pero de forma especial agradeció a Rubén Ibáñez este apoyo «por ser los anfitriones, acoger e impulsar una cita que refuerza esa relación, ese binomio puerto-ciudad por el que tanto trabajamos día a día». También destacó la labor de la concejalía de Turismo y de la tenencia de alcaldía del Grau, con Arantxa Miralles y Ester Giner.