Convocadas las ayudas para el curso escolar 2019-2020 en Riba-Roja

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha convocado un año más los diferentes programas de ayudas escolares; Col.le Xec, Libros y cuadernos de Infantil, y Comedor Escolar.

De esta forma, el consistorio pretende apoyar a los padres y madres en el inicio del curso, en el que se acumulan gastos importantes para las familias con hijos e hijas en edad escolar, porque se les tiene que proveer de todo el material que piden los centros educativos, además de las equipaciones deportivas y otros artículos necesarios el día a día de la escuela.Más de dos mil escolares se beneficiaron el pasado año del Col.le Xec, una iniciativa para la que se destinaron 100.000 euros de los presupuestos municipales. El 'col.le xec', está dirigido a padres y madres de hijos de 3 años hasta 4 de ESO. Cada escolar recibe 50 euros en concepto de ayuda fraccionados en 4 vales de 10 euros cada uno y 2 vales de 5 euros.

Hasta el 8 de julio

Además de liberar el esfuerzo económico que tiene que hacer cada familia de Riba-roja para afrontar la vuelta al cole para el próximo curso 2019-20, se promueve el comercio local puesto que los cheques solo son canjeables en comercios del municipio adheridos a esta campaña.

El tramo de segundo ciclo de educación infantil no está cubierto por el programa de Consellería Xarxa Llibres y es aquí donde el Ayuntamiento de Riba-roja quiere ayudar a las familias que en este tramo de la educación no obligatoria deciden llevar sus hijos e hijas al colegio. Este año, conscientes de que algunos centros no utilizan libros el ayuntamiento ha ampliado la oferta a cuadernos de trabajo y libros de lectura para esta etapa.

Las ayudas de comedor pretenden favorecer el uso de este servicio complementario por parte de todos los alumnos y alumnas de Riba-roja, además de ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Las familias de Riba-roja tienen de plazo hasta el próximo 8 de julio para solicitar las ayudas.