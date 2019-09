El Cine de Verano y Estiu a la Torre congregan a más de 22.400 espectadores en l'Eliana

Espacio de Cinema d' Estiu de L' Eliana. / LP En los meses de junio, julio y agosto el municipio ha albergado 12 espectáculos musicales y 26 películas de gran renombre LAS PROVINCIAS L'Eliana Lunes, 9 septiembre 2019, 00:55

Una vez terminada la época estival, cabe hacer balance de los dos actos culturales que han protagonizado estas fechas: el Cine de Verano y el festival Estiu a la Torre 2019. Así, en los meses de junio, julio y agosto, vecinos de l'Eliana y de otros municipios han podido disfrutar de 12 espectáculos musicales en la Torre del Virrey, pasando por la música africana, el jazz, el folk o el flamenco entre otros estilos.

Por lo que respecta al cine, este año se han proyectado 26 películas de gran renombre; una cartelera que ha integrado blockbusters, cine de autor y cine español, dentro del cual se encontraba 'El desentierro', película del director elianero Nacho Ruipérez.

Precisamente, uno de los grandes referentes culturales de l'Eliana es el Cine de Verano, símbolo de la época estival en el municipio durante más de 40 años. Con una media de 330 asistentes por día, ha superado los 500 en las proyecciones de Aladdin, Toy Story 4, Green Book Lo dejo cuando quiera, El Rey León y Mascotas 2. Por su parte, destaca el éxito de películas como Ha nacido una estrella, Dumbo, Una cuestión de género, Bajo el mismo techo, Érase una vez en Hollywood y La espía roja, que en varias jornadas han superado con creces los 400 asistentes.

Así, las películas con mayor asistencia de público han sido Toy Story 4 y El Rey León, que en sus tres jornadas de proyecciones colgaron el cartel de no hay entradas. Por su parte, el festival Estiu a la Torre se consolida como otra de las propuestas culturales más importantes para l'Eliana durante el verano. Con una media de 269 asistentes por sesión, la Torre del Virrey ha albergado las actuaciones de Carmen París, David Pastor o Perico Sambeat entre otros grandes intérpretes. Tres son los festivales que, como cada año, se han celebrado en el marco de Estiu a la Torre: Cinc Segles de Música, con la actuación Obrigado II; las Trobadas de Jazz, con Swing from the Bottom, Film Sessions, Ester Andújar y Perico Sambeat plays Zappa, y, finalmente, el Festival Pinceladas Flamencas, que este año ha celebrado su XVIII edición con el afamado guitarrista Juan de Pilar.

Por otro lado, la Torre del Virrey ha acogido 2 actuaciones de agrupaciones locales: l'Escola Coral de l'Eliana nos deleitó con su espectáculo 'Welcome to the Coral New Age', mientras que el Cor de l'Eliana y su Escoleta lo hizo con 'Estima com vullgues', con motivo de la semana del Orgullo LGTBI+.

La actuación con mayor asistencia de público fue la de Swing from the Bottom, con 419 espectadores, seguida por la de Perico Sambeat y la de Juan de Pilar, cada una de las cuales congregaron a más de 360 asistentes.

Sin duda el verano en l'Eliana sigue siendo sinónimo de cultura, pues ambos eventos han congregado alrededor de 22.400 espectadores. Además, se consolida la plataforma de venta anticipada de entradas 'Elientrada', con un creciente porcentaje de venta de entradas para ambos eventos culturales.