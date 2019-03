Unos carteles informan sobre la prohibición de depositar muebles y enseres en la vía pública

Lunes, 4 marzo 2019, 00:10

El Ayuntamiento de Burjassot recuerda a los vecinos y vecinas del municipio, que no está permitido depositar trastos, muebles o residuos en los lugares de la vía pública que no estén habilitados para ello. Por ello, desde la Brigada Municipal de Obras, que dirige el concejal Manuel Pérez Menero, se ha procedido a la ubicación de unas señales que recuerdan esta prohibición. Además, se advierte de que estas acciones no permitidas traen consigo una sanción que puede llegar a los 1.200 euros de multa.

Estas señales se han ubicado, por el momento, en las calles Balmes, Lauri Volpi, Sixto Cámara, Ramón y Cajal o Maestro Granados. Del mismo modo, el Ayuntamiento informa a los vecinos que el municipio cuenta con un servicio de recogida de muebles y enseres, que funciona diariamente. Un camión recolector compactador de carga recorre las calles de Burjassot procediendo a la recogida de todos los muebles trastos y enseres, a partir de la coordinación con la Brigada de Obras Municipal.

Los ciudadanos y ciudadanas pueden dar aviso de que van a depositar enseres en la vía pública a través de la aplicación móvil gratuita Burjassot Info, haciendo uso del botón 'Incidencias'; llamando al teléfono gratuito 900 921 922, o bien enviar un correo electrónico a ña Brigada de Obras. La APP Burjassot Info está disponible para su descarga en IOS y Android, y permite geolocalizar la existencia de muebles y trastos en las calles, de manera que resulta muy sencilla su localización y posterior retirada, siempre y cuando la ciudadanía de aviso de su existencia.