Canterería contará con un nuevo parque infantil

Era una de las propuestas aportada y aprobada por la ciudadanía y ya es una realidad. La zona del Barrio de Canterería, concretamente el espacio libre frente a la estación del metro, ya cuenta con una nueva zona de juego infantil pensada para las niñas y los niños de Burjassot.

Se trata de una propuesta que surgió de los Presupuestos Participativos 2024 y que ha contado con los mejores asesores para su puesta a punto: las y los componentes del Consejo de las Niñas y los Niños de Burjassot, mostrando así el trabajo en equipo que se realiza desde el Consistorio, a través de todas sus áreas municipales.

En estos días, el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana que dirige Yolanda Andrés, ha completado las obras necesarias para la ejecución de esta propuesta que ha supuesto una inversión de 34.000 euros para las arcas municipales.

Con la colocación de estas instalaciones, entre las que se encuentran una pasarela y troncos de equilibrio, un columpio cesta o un juego de red, entre otros juegos, se completa esta zona de nuevo desarrollo con un área destinada a la población infantil, cubriendo así las necesidades de esparcimiento de un rango más amplio de la ciudadanía.