Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
Nuevo parque infantil del barrio de Canterería. LP

Canterería contará con un nuevo parque infantil

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

Era una de las propuestas aportada y aprobada por la ciudadanía y ya es una realidad. La zona del Barrio de Canterería, concretamente el espacio libre frente a la estación del metro, ya cuenta con una nueva zona de juego infantil pensada para las niñas y los niños de Burjassot.

Se trata de una propuesta que surgió de los Presupuestos Participativos 2024 y que ha contado con los mejores asesores para su puesta a punto: las y los componentes del Consejo de las Niñas y los Niños de Burjassot, mostrando así el trabajo en equipo que se realiza desde el Consistorio, a través de todas sus áreas municipales.

En estos días, el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana que dirige Yolanda Andrés, ha completado las obras necesarias para la ejecución de esta propuesta que ha supuesto una inversión de 34.000 euros para las arcas municipales.

Con la colocación de estas instalaciones, entre las que se encuentran una pasarela y troncos de equilibrio, un columpio cesta o un juego de red, entre otros juegos, se completa esta zona de nuevo desarrollo con un área destinada a la población infantil, cubriendo así las necesidades de esparcimiento de un rango más amplio de la ciudadanía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Canterería contará con un nuevo parque infantil

Canterería contará con un nuevo parque infantil