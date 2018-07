El Ayuntamiento habilita un Punto Violeta contra las agresiones sexistas

El Ayuntamiento de Aldaia ha habilitado un Punto Violeta en la semana grande de las fiestas mayores -del 27 de julio al 6 de agosto- para sensibilizar y prevenir las posibles conductas de acoso que se pudieran llevar a cabo durante los actos festivos nocturnos programados. Este espacio se instaló el pasado viernes 27 de julio durante el concurso de paellas y permanece operativo también los días 28 y 30 de julio, además de los días 2, 3, 4 y 5 de agosto, coincidiendo con los conciertos de la tercera edición del Cinturó Jove Fest.

El Punto estará atendido por profesionales especialistas en la asistencia a víctimas de agresiones sexuales con el apoyo de voluntariado y harán un trabajo de sensibilización para combatir las agresiones machistas con el reparto de chapas y marcapáginas.

Además, se difundirá un decálogo para disuadir las conductas de acoso recordando las expresiones o acciones que indican consentimiento y deseo y las que no. Entre este decálogo, el área de Igualdad del Ayuntamiento subraya frases como «Insistir y molestar no es ligar», «Acosar no es una broma, es un delito» o «Ni el alcohol, ni las drogas, ni el vestuario, ni la hora, sirven de excusa».

También, durante los días y actos donde esté el Punto Violeta habrá carteles con los hashtags #TinguemLaFestaEnPau y #StopMasclisme donde las personas que lo deseen podrán hacerse una fotografía y subirla a las redes para mostrar su apoyo a este espacio feminista.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende garantizar la seguridad de las mujeres en los actos más multitudinarios y de ocio nocturno que se celebrarán en la semana grande de las fiestas patronales.