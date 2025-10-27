Avanzan las obras de recuperación en el Pueblo Viejo

Extras. LORIGUILLA Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10 Compartir

Las obras de reparación de los daños provocados por la dana siguen en marcha en el término municipal de la Serranía. Los trabajos, ejecutados por Tragsa en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y la Conselleria competente, incluyen la recuperación de caminos rurales, fuentes y pasos sobre barrancos que habían quedado destrozados por las lluvias.

El Ayuntamiento de Loriguilla continúa con el proceso de adecuación del Pueblo Viejo, donde se desarrollan distintas actuaciones para conservar el entorno. Entre ellas, se ha presentado una memoria al Ministerio para rehabilitar por completo el techo de la iglesia, que sufrió desprendimientos durante la dana.

También se ha instalado un repetidor satelital Starlink para dar servicio a las cámaras de videovigilancia y garantizar el acceso a telefonía en la zona. En paralelo, está prevista la contratación de una persona que elaborará un proyecto de dinamización del lugar, con la creación de una oficina turística y la posible licitación de una empresa de multiaventura dedicada al alquiler de bicicletas, kayaks, actividades de senderismo...