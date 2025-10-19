El auditorio presenta su programación de otoño

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

El Auditorio Paco Salvador de Benigànim ha presentado la programación de su nueva temporada de otoño, con una amplia oferta de espectáculos teatrales y musicales que arrancó ayer con la representación de la obra 'Asesinato en el Orient Express', basada en el clásico de Agatha Christie y protagonizada por el actor Juanjo Artero, reconocido por su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, con papeles destacados en series como 'Verano Azul', 'El Comisario' o 'Servir y Proteger'. De la mano del programa 'Escalante en Gira 2025', el espectáculo de ilusionismo 'Dias de nocilla y magia', con Nacho Diago presentará el 25 de octubre una combinación de teatro gestual, comedia, magia y humor que hará revivir la ilusión de la infancia y el recuerdo de los sándwiches de nocilla. La oferta musical llegara de nuevo de la mano de Saga Producciones con el espectáculo 'Regresa a los 80', el 8 de noviembre, un recorrido por las canciones de una década tan emblemática como inolvidable, un viaje fresco, emocionante y repleto de risas por la música de una época legendaria. 'Alicia en el vaixell de les meravelles', el 29 de diciembre, es una producción de Trencadís Producciones, un aventura teatral para niños y niñas de todas las edades, una adaptación libre del clásico de Lewis Carroll que combina fantasía y realidad para hablar de migración, memoria y sueños compartidos entre generaciones.

Con esta programación, la Concejalía de Cultura de Benigànim apuesta por la diversidad, acercando a la ciudadanía una oferta cultural de calidad y pensada para todos los públicos. Las entradas se pueden adquirir a través de Servientradas o en el mismo Ayuntamiento.