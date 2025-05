Aprobada una nueva cartografía para prevenir el riesgo de incendio forestal

Domingo, 4 de mayo 2025, 23:46 Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria aprobó la nueva cartografía de delimitación del interfaz urbano-forestal correspondiente al término municipal en cumplimiento la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), donde se dicta que los Ayuntamientos de municipios con suelos forestales deberán delimitar cartográficamente todos los núcleo urbanizados susceptibles de sufrir riesgo de incendio forestal por estar situados en terrenos forestales o en zona de influencia (entendida como todo aquel terreno no forestal que se encuentra a menos de 500 metros de suelo forestal.

Este instrumento legal se encarga de identificar y delimitar cartográficamente cualquier urbanización, núcleo de población, edificación o instalación susceptible de sufrir riesgo de incendio forestal, cuya aprobación debe ser aprobada por parte del pleno municipal y trasladada, posteriormente, a la dirección general competente en materia de prevención de incendios.

Los titulares de las urbanizaciones, núcleos de población, edificaciones o instalaciones situadas en terreros forestales o en zonas de influencia forestal deberán ejecutar las medidas oportunas para minimizar el riesgo de incendio en cumplimiento de la normativa actual vigente, principalmente con la vegetación en su radio más próximo, mientras que corresponderá al Ayuntamiento exigir su ejecución, conforme a la normativa de procedimiento administrativo común y de régimen jurídico de las administraciones públicas.

La cartografía municipal elaborada al efecto define la zona de influencia forestal como la superficie constituida por la franja circundante a los terrenos forestales, con una anchura de hasta 500 metros. En el caso de Riba-roja de Túria, el suelo forestal afectado tanto por el terreno forestal como por su zona de influencia supone más del 80% del término municipal.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha analizado la cartografía de oficio elaborada por la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales en la que ha advertido errores al no tener en consideración «muchas de las edificaciones situadas en suelo no urbanizable que figuran en el padrón catastral de urbano y que no aparecen grafiadas en la cartografía remitida por la dirección general».

Interfaz urbano-forestal

Por ello, la cartografía enmendada por los técnicos municipales representa la interfaz urbano-forestal con todas las edificaciones y núcleos de suelo urbano y urbanizable dentro del terreno forestal y su zona de influencia de 500 metros, así como las zonas de actuación en una franja de 50 metros alrededor de ellas. La documentación elaborada contiene la memoria sobre la metodología del cálculo del interfaz y las zonas de actuación en las franjas estipuladas.

Las edificaciones aisladas situadas en terrenos forestales o colindantes con los mismos deben disponer de un área de defensa frente al riesgo de incendios forestales de al menos 30 metros, que se ampliará en función de la pendiente del terreno, con 50 metros de distancia cuando la superficie sea superior al 30%. En áreas de nueva implantación se podrán incorporar zonas ajardinadas bajo criterios de jardinería preventiva y con la posibilidad de integrar sistema de riesgo de la vegetación. La cartografía incluye, además, otros criterios como los viales existentes en las zonas forestales y que deben ampliarse, como mínimo, a dos en total, con sus características establecidas, el tratamiento de la vegetación interior, los puntos de agua que deben instalarse en la zona en cuanto a número y ubicación, así como los planes de autoprotección en las urbanizaciones y las edificaciones aisladas.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, subrayó que «el trabajo realizado por los técnicos y trabajadores municipales en un tema tan importante como son los incendios forestales en nuestro municipio, y, por ello, entre todos debemos ser conscientes de la necesidad de tomar las precauciones y las medidas oportunas al efecto para prevenir posibles riesgos, principalmente, durante el verano; cada parte debe asumir sus obligaciones».