Trabajos de emergencia en los días posteriores a la dana. LP

Aniversario de la dana con un homenaje colectivo

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10

El Ayuntamiento de Paiporta ha organizado una programación especial para recordar el primer aniversario de la dana sucedida 29 de octubre de 2024 con un conjunto de actos que ponen en valor la fortaleza del pueblo y rinden homenaje a las víctimas, a la ciudadanía y a quienes trabajaron sin descanso durante la emergencia del pasado año.

La programación conmemorativa se extenderá durante dos semanas e incluirá exposiciones, conciertos, testimonios vecinales y actos de homenaje a la ciudadanía y a las personas que trabajaron incansablemente durante la emergencia.

La pasada semana se inauguró en el Museu de la Rajoleria la exposición fotográfica 'La dana en Paiporta', mientras que el sábado tuvo lugar un concierto extraordinario en homenaje a las víctimas, en el que la Banda Primitiva y la Unión Musical de Paiporta unieron sus formaciones.

Hoy, el Museu de la Rajoleria acogerá una sesión de testimonios de vecinos y vecinas que vivieron la dana y que también fueron testigos de la histórica riada de 1957, ofreciendo una perspectiva humana y emotiva sobre el impacto de las emergencias que ha vivido Paiporta a lo largo de su historia. A continuación habrá una actuación musical a piano.

Finalmente, el 2 de noviembre se celebrará el acto institucional de reconocimientos y homenajes a la ciudadanía, voluntariado y diferentes servicios de emergencia que trabajaron sin descanso durante la crisis. Será un momento de gratitud colectiva y de puesta en valor del esfuerzo comunitario en la localidad.

