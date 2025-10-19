Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

El Ayuntamiento de Massanassa ha preparado varias actividades gratuitas para celebrar el Día del Comercio Local, con la colaboración de los establecimientos del municipio. Las propuestas tendrán lugar los días 22 y 23 de octubre y ofrecen experiencias únicas para disfrutar del comercio de proximidad.

El miércoles, 22 de octubre, desde las 17 horas se celebrará un taller de yoga con cuerdas a cargo de Viu Yoga, en la calle Palleter, número 2. Desde las 19 horas, se desarrollará 'Retratos con alma', una sesión fotográfica en Lorena Arocha Fotografía -calle doctor Fleming, número 13-. Para el jueves 23, a las 18 horas comenzará la cata 'El vermú y sus matices', en Lios Restaurant -calle Partida del Divendres, 18-, mientras que a las 19 horas arrancará una actividad de 'collage' y acuarela titulada 'Entre manchas y recortes', a cargo de L'Estudi Espacio Creativo Dibujo y Pintura, enla calle Sant Roc, 17. Las plazas son limitadas y, para participar, solo hay que inscribirse directamente en el mismo comercio organizador antes de que se agoten las plazas. Una oportunidad para descubrir, disfrutar y apoyar al comercio local de Massanassa.

Además, desde el Ayuntamiento de Massanassa se realizará el viernes 24 de octubre un encuentro con el tejido empresarial de Massanassa donde se hará entrega de un reconocimiento a las dos asociaciones empresariales de la localidad. Un distintivo muy importante para reconocer la labor de los negocios y las empresas del municipio que tuvieron que afrontar durante y tras la dana, ayudando a recuperar la normalidad en las calles y volviendo a dotar de servicios a la población.

Una de las prioridades del consistorio fue convocar unas ayudas urgentes de concesión directa a las actividades económicas del núcleo urbano para fomentar su reapertura con una dotación de 1.000 euros por establecimiento o negocio afectado, otorgando un total de 165.000 euros. Además, de ofrecer las ayudas a nuevas actividades y a la contratación de personas desempleadas de Massanassa que permiten optar hasta los 4.500 euros si se cumplen todos los requisitos.

El mes de octubre en Massanassa es el mes del comercio y ello también lo demuestra la campaña de dinamización y fomento del comercio local: Comerç amb Premi. Hasta el 26 de octubre, por comprar o consumir en el pequeño comercio de Massanassa, puedes optar a ganar un premio de 3.000 euros o 130 premios de 100 euros a través del sorteo que tendrá lugar en los próximos días.