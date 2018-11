Tiendas de cooperativas

Muchas cooperativas agrarias -por no decir todas o casi todas- cuentan con tiendas propias en las que se venden todo tipo de artículos, tanto a los mismos socios de la entidad como a cualquier otro cliente. La mayoría de ellas son prolongaciones modernizadas de los almacenes de abonos y plaguicidas que siempre existieron, y que siguen, por supuesto. Además de estos productos clásicos y necesarios para las tareas agrícolas se pueden adquir otros de ferretería, prendas y calzado de trabajo e incluso alimentos y bebidas. Predomina en este último caso la presencia de vinos y aceites de las propias cooperativas.

Por otro lado son muchas las cooperativas que cuentan con gasolinera, casi siempre con servicio de venta, además, de bombonas de butano, lo que suele representar una importante ventaja para socios y no socios. Y no digamos de la relevancia que supone disponer de un surtidor de gasóleo B, presente en todas las estaciones de servicio de cooperativas, el cual es con frecuencia el único que puede encontrarse en el pueblo o en muchos kilómetros a la redonda, cuando los tractores que precisan este combustible operan en radios más bien locales y de esta forma se facilita una enormidad su repostaje.

Son tiendas que de alguna forma se notan particularmente orientadas desde el principio al servicio del propio socio. No es que limiten la venta a los 'de casa', porque estos establecimientos están abiertos a todos, por supuesto, y está más que claro que cuando hay unas puertas abiertas a la venta el interés estriba en vender cuanto más mejor. Sin embargo, por sus ubicaciones, a menudo relegadas a espacios habilitados en las instalaciones generales de las cooperativas, muchas veces en los extrarradios, en polígonos industriales, a las afueras..., o sea, separadas del bullicio del casco urbano; y también por los horarios de apertura, más bien ajustados a los ritmos del trabajo en el campo (muchas cierran por ejemplo a la 1 del mediodía y a las 5 o 6 de la tarde), parece como si en estas tiendas se renunciara de partida al beneficio potencial que pueden dejar muchas otras personas que estarían interesadas en comprar allí sólo con que vieran los establecimientos abiertos cuando pueden acudir a ellos. No digamos si encima estuvieran mejor ubicados para el público en general.Y como esto no ocurre, es evidente que está la alternativa de los centros comerciales y multitud de cadenas de supermercados o de bricolaje, que abren hasta horas en las que abarcan a todo tipo de público.

También hay tiendas de cooperativas en las que se nota un interés por aprovechar nichos de venta que de otra forma se escaparían y abren con mayor amplitud horaria e incluso en mañanas de domingos y festivos, pero no es lo general.

Por todo ello convendría que, por su interés, las empresas cooperativas revisaran estas estrategias comerciales que claramente les hacen perder ventas. A menudo te encuentras con amigos que comprarían bien a gusto aceite de oliva de cooperativa, por ejemplo, confiando en que de esa forma gozarían de la mejor calidad virgen extra, y además desean contribuir a revitalizar las economías rurales, y de repente te preguntan: «¿Yo puedo ir a comprar a la cooperativa de...?» Les dices que sí, claro, pero te advierten que cuando pasan por allí la ven cerrada. Piensan entonces que son tiendas sólo para los socios, y cuesta hacer entender que no es así, sólo que por inercia siguen operando como antaño y no se han percatado de que les convendría cambiar algo y mirar de puertas afuera, porque tienen mucho que ganar.

No es fácil de entender unos hábitos que impulsan inversiones para vender de todo a quienes en última instancia contarían con otras fuentes de suministro -salvo excepciones de pueblos más alejados, localidades sin comercios o sin gasolineras...- y en cambio apenas se ven esfuerzos por llegar hasta el gran público con los productos que obtienen las mismas cooperativas, que al fin y al cabo son la fuente original de su existencia.

Hay muchos habitantes de Valencia capital que comprarían aceites y vinos de cooperativas valencianas por su calidad y por el compromiso con la 'terreta', pero ninguna entidad ha probado suerte en la ciudad. Yno digamos lo que sería una oferta naranjera de primor, con recolección mimada del día en un lugar céntrico. Habría cola.