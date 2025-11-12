La resiliencia del cooperativismo agrario valenciano

María Agulló Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:00 Compartir

El sector agrario valenciano continúa sufriendo las consecuencias de la dana que azotó gran parte del territorio el año pasado. Las lluvias torrenciales, el exceso de humedad y los arrastres de tierra provocaron importantes pérdidas en cultivos y daños en las infraestructuras agrícolas.

A esta situación se suman otros desafíos estructurales, como el incremento de costes, las restricciones para el control de plagas y la inestabilidad climática, que condicionan la planificación de las campañas. Sin embargo, las cooperativas agrarias valencianas muestran una notable capacidad de resiliencia y adaptación.

Cooperativa de Godelleta

La Cooperativa Vinícola San Pedro Apóstol de Godelleta avanza en plena campaña de recolección del kaki, un cultivo que, pese a su progresivo crecimiento en los últimos años, afronta ahora las consecuencias de un año marcado por las secuelas de la dana y las dificultades para controlar plagas por la falta de materias activas autorizadas.

«Empezamos la campaña el 7 de octubre y llevamos unos 600.000 kilos recolectados», explica José Miguel Caballero, responsable de la sección hortofrutícola de la cooperativa. La previsión es alcanzar los tres millones de kilos, aunque la cifra se verá menguada por los efectos que ha dejado la dana en la localidad.

Ampliar Almacén de la Cooperativa Vinícola San Pedro Apóstol de Godelleta. LP

La producción de cítricos también se verá mermada este año. «Ahora hemos acabado todas las variedades de mandarinas extratempranas y en breve empezamos la campaña de clemenules», estima Caballero. En conjunto, la cooperativa espera una producción cercana a los nueve millones de kilos, sumando también la naranja Lane Late.

«Somos una cooperativa que necesita un un mayor volumen de kilos. Pero los agricultores estamos defendiendo las cooperativas, porque el mundo cooperativista se tiene que defender día a día», afirma el responsable. También subraya que el sector primario es fundamental. «Durante la pandemia y la dana, los agricultores estuvimos al frente, sacando adelante el campo y garantizando el abastecimiento», señala.

Control de plagas

El sector agrario atraviesa dificultades importantes para combatir las plagas debido a las restricciones en el uso de materias activas autorizadas. «Estamos desprotegidos porque no podemos emplear ciertos productos eficaces para controlar las plagas que llegan debido a los filtros sanitarios», explica Caballero.

El responsable señala que, con un buen seguimiento técnico, cada cooperativa podría utilizar materias activas más efectivas, lo que reduciría el número de aplicaciones de insecticidas. «Antes, con una o dos pasadas al año de un producto adecuado, se podía controlar la plaga. Ahora, los agricultores tienen que hacer muchas más pasadas con productos menos efectivos», añade.

Coalmar Fruits

La campaña del kaki en Coalmar Fruits Coop. V. avanza con una producción menor que otros años. La cooperativa estima una merma del 25%, lo que sitúa la cosecha entre los 12 y 13 millones de kilos, frente a los 16 millones habituales. Aun así, el balance general es positivo por el excelente estado de la fruta.

El presidente de Coalmar Fruits, Salvador Cardete, afirma que «los kakis están como nunca en cuanto a la calidad, es una lástima esta merma». Explica que esta reducción se debe principalmente a las condiciones climáticas. «Nos va a faltar fruta por unos campos afectados por la dana del año pasado. Además, el invierno fue un poco cálido y la fruta necesita sus horas frías, de ahí la menor producción.

A pesar de la menor cantidad, desde la cooperativa destacan la buena evolución de la campaña y la calidad del producto que llega al mercado. «Este año ha habido buena campaña porque la fruta está en perfecto estado», apunta Cardete.

Refuerzo cooperativo

Coalmar Fruits Coop. V. afronta este año su cuarta campaña. La cooperativa surgió en 2021 tras la unión de las cooperativas Agrícola del Marquesado de Llombai y San Salvador de Alfarp, consideradas de pequeño tamaño dentro del sector. «Tratamos de juntarnos para hacernos ser más competitivos en todos los aspectos», explica el presidente.

La cooperativa mantiene su sede en Llombai y los dos almacenes, en los que se trabaja de forma conjunta. La fusión ha tenido efectos positivos. «Estamos muy contentos con la fusión, va todo perfecto», subraya Cardete.

En el curso 2023-24, Coalmar reforzó su estrategia cooperativa con un acuerdo de colaboración con Green Fruits. Gracias a esta alianza, Coalmar pasó a gestionar la fruta de hueso de Green Fruits, mientras que esta última se encarga de los cítricos producidos por Coalmar.Además, Coalmar forma parte del Grupo Anecoop, cooperativa de segundo grado y líder en España en la comercialización de frutas y hortalizas.

