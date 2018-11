Navarrés se adapta a los tiempos con el fin de no perder rentabilidad

Los trabajadores y el consejo rector de la cooperativa en una reciente comida de hermandad. Abajo, sede de la entidad y el supermercado. / LP «Cuando algo deja de funcionar hay que buscar alternativas», afirma Francisco Castelló, presidente de la cooperativa J. FALOMIR. Miércoles, 7 noviembre 2018, 01:33

La historia de la Cooperativa Cristo de la Salud de Navarrés se remonta al año 1929, fecha en la que ya aparece documentada su actividad comercial. Su presidente, casi un siglo más tarde, es Francisco Castelló, ligado a la cooperativa desde hace 37 años pero que ocupa el cargo sólo los dos años y medio últimos, cuando asumió esta responsabilidad con la intención de dinamizar la gestión económica, un objetivo que se va alcanzando paso a paso. Pero volviendo a la razón de ser de la entidad, hace 89 años, esta fue la creación de una sección de crédito para ayudar a los agricultores, cuya ajustada economía les imposibilitaba hacer mejoras o superar una mala cosecha.

La cooperativa supuso un importante soporte financiero para afrontar los imprevistos. Aunque el paso siguiente fue la construcción de la almazara. Navarrés da nombre a una comarca donde el olivo es un cultivo tradicional, por lo tanto no es raro que la almazara fuera una necesidad casi imperiosa para los socios de la cooperativa. Pocos años después se puso en marcha la construcción de un almacén hortofrutícola y casi al mismo tiempo se creó una sección de suministros para dotar al agricultor de los abonos y productos fitosanitarios necesarios en las labores del campo.

«En los años 80 fuimos una de las primeras cooperativas de la Comunitat Valenciana en el ranking de productividad», comenta el presidente Francisco Castelló. «Esos años fueron muy buenos para nosotros, una década en la que alcanzamos los diez millones de kilos de producción anual, en particular en los cultivos de pimientos y cebollas, con tres millones de kilos de producción en cada uno de los casos», añade. «Pero también cultivábamos melones y sandías en verano y coliflor y col lombarda durante el invierno», añade Castelló.

Fábrica de pienso

Decididos a crecer por medio de la diversificación, hubo un intento de aprovechar la tradicional industria ganadera de la zona, donde abundan las granjas porcinas y de conejos, y así la Cooperativa Cristo de la Salud -actualmente Coanava- tomó la iniciativa de crear una fábrica de pienso, no sólo para abastecer a las granjas cercanas sino también las de comarcas aledañas. «Pero la fábrica de pienso no funcionó como cabía esperar y tuvimos que cerrarla, pasando a ser simplemente distribuidores oficiales de otra marca». «Más tarde montamos un supermercado para dar servicio no sólo a nuestros socios, sino también a los casi 3.000 habitantes de Navarrés. Y lo cierto es que el supermercado funcionó tan bien que nos animamos a abrir otros en localidades vecinas, siempre en colaboración con Chárter, la franquicia de Consum. Así que ahora tenemos tiendas en seis poblaciones: Navarres, Chella, La Pobla del Duc, Manuel, L'Alcúdia y la Font de la Figuera», afirma.

Por otra parte, con la oliva hubo también otra iniciativa fallida cuando se creó Valsur cuya intención era la de agrupar a todos los pueblos productores de Canal de Navarrés bajo una misma almazara. La fracasada experiencia se redujo luego a la creación de ABN, una marca que unifica la producción olivarera de Anna, Bolbaite y Navarrés (sus siglas) teniendo como almazara la de esta última localidad. Castelló no es, sin embargo, optimista respecto al futuro de la agricultura en Navarrés. «Cada vez hay más cultivos abandonados y no hay relevo generacional. Nuestra cooperativa tiene 1.080 socios pero no hay un agricultor menor de 50 años. Ahora producimos algo de caquis, naranjas y algarrobas, además de pimientos y granadas; poca cosa si lo comparamos con los años de esplendor», asegura.

Sin embargo, la gestión de los supermercados va muy bien y supone el 85% de la facturación de la cooperativa, bien entendido que sin contar con la almazara que se factura aparte. Lo mismo que ocurre con la telefonía móvil, donde estamos dando un buen servicio y rentabilizamos una actividad en la que aportamos un valor añadido. Si la agricultura no va bien hay que buscar alternativas, si algo no funciona hay que buscar otra cosa», concluye el presidente.