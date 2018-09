Covilor apuesta por el vino embotellado y el mercado nacional Instalaciones de Covilor. / LP EVOLUCIÓN | La cooperativa fue pionera en la comarca en la instalación de equipos J. FALOMIR Valencia Miércoles, 5 septiembre 2018, 20:57

Bodegas Covilor acumula una trayectoria que se inicia en el año 1955, cuando se constituye la cooperativa en Las Cuevas (Utiel) bajo el nombre de Agrícola Virgen de Loreto, ante la necesidad, ya en aquellos años, de contar con una bodega más grande donde almacenar la cada vez más elevada cantidad de uva que se estaba recolectando en la zona y poder abaratar los costes cada vez más altos en bodegas particulares.

Desde aquel momento, hace 63 años, hasta la actualidad, Covilor ha ido evolucionando con la vista siempre puesta en conseguir unos vinos embotellados con proyección, ya que el granel sigue siendo de su produción principal.

«Actualmente somos 400 socios activos pero que aporten a la producción en torno a los 150. Nuestra cooperativa se dedica mayoritariamente al granel, que tiene como destino final Francia, pero nuestra lucha actual es trabajar más con el embotellado y conseguir que nuestra marca se reconozca», comenta Carlos Martínez, responsable de Administración de la entidad cooperativa.

«Tenemos unas instalaciones que nos permiten embotellar mucho más de lo que hacemos actualmente, por lo tanto nuestro objetivo es crecer en ventas, algo para lo que nos hemos centrado en el mercado nacional, en especial en nuestra costa mediterránea, ya que pensamos que hay mucho trabajo por hacer aquí. De momento no pensamos en la exportación ya que sería un segundo paso una vez alcanzado nuestro objetivo actual que es más local», añade Carlos Martínez.

«Creo que en este sentido estamos invirtiendo con cabeza, poco a poco y siendo realistas. No debemos perder de vista que en esta comarca la gente joven todavía no ve un futuro profesional claro en el campo de la viticultura y no se queda. Es cierto que vienen algunos inmigrantes a suplir parte de esos abandonos, pero es evidente que la tasa de reposición aún no es la necesaria para poder garantizar la continuidad», dice Carlos Martínez.

Covilor, no obstante, recoge a la gran mayoría de agricultores de la aldea de Las Cuevas (Utiel) y posee un edificio que fue comprado por los socios fundadores a una familiade la localidad. Este edificio que sigue siendo la sede de la bodega, puede ser considerado como un modelo de arquitectura industrial de la época y actualmente alberga los depósitos de fermentación.

Pionera

En los años siguientes se fueron incorporando nuevos socios, hasta aglutinar a la totalidad de los viticultores de la población. Se fueron adquiriendo terrenos colindantes, realizando sucesivas ampliaciones para modernizar las instalaciones y ampliar su capacidad.

Siempre ha destacado por el espíritu de innovación de sus socios. Como ejemplo, fue la primera bodega en España, en los años 60, en instalar un complejo equipo de vinificación acelerada. Y fue pionera en la comarca en la instalación de equipos de fermentación controlada, elaborando rosados de gran calidad. En 1977 empezaron a formar parte de la D.O. Utiel-Requena y en 1999 se instaló la planta embotelladora. Y en 2017 entraron a formar parte de Bobal Wine Cellars, empresa comercializadora de vino a granel, con otras bodegas de la zona.