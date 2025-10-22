Cooperativismo contra la despoblación

María Agulló Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:00 Compartir

Cada vez son más los vecinos de pueblos pequeños que se mudan a la ciudad en busca de trabajo, educación y oportunidades de ocio, dejando atrás comunidades rurales que durante décadas han sostenido la vida local. Frente a esta realidad de despoblación rural, la Cooperativa del Camp de Llutxent-Otos ha puesto en marcha varias iniciativas para mejorar la calidad de vida en Otos, un municipio de la Vall de Albaida que apenas contaba con 440 habitantes en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante años, los habitantes de esta localidad han tenido que desplazarse a otros pueblos para retirar dinero o realizar gestiones bancarias. Gracias al apoyo de Cajamar que va a instalar un cajero automático, se facilitará la vida diaria, sobre todo a las personas mayores, y cubrirá una necesidad básica del municipio.

La cooperativa también ha apostado por la ampliación de la tienda Coarval, ofreciendo más variedad de productos y mejorando la atención al cliente. Busca fomentar el consumo local y evitar que más familias se marchen por falta de servicios. Además, se ha instalado un limpiador de coches junto a la gasolinera del pueblo, un servicio práctico para vecinos y viajeros que transitan por la zona. Se trata de una apuesta por modernizar el entorno, generar actividad económica y ofrecer comodidad al municipio.

Juan Canet, presidente de la cooperativa, junto a su consejo rector, ha trabajado para que estos proyectos contribuyan a mejorar la vida cotidiana en Otos. En cuanto a los avances logrados, Canet señala que: «Si bien todavía queda mucho para hacer, estas acciones demuestran que, con voluntad, organización y apoyo, es posible revertir, en parte, la tendencia al abandono rural».

Los esfuerzos de la cooperativa también se extienden a Llutxent, sede de la entidad. Se ha puesto en funcionamiento otro limpiador de coches y, además, se está colaborando con el Ayuntamiento y la asociación cultural 'El Surar' para crear un centro cívico. Este espacio permitirá mostrar parte del patrimonio de la cooperativa acumulado a lo largo de las décadas, desde herramientas agrícolas hasta documentos históricos, y se convertirá en un punto de encuentro para la comunidad. Otra iniciativa relevante se centra el relevo generacional en la agricultura. La cooperativa ha impulsado la creación de dos becas formativas destinadas a jóvenes interesados en el sector, con el objetivo de asegurar la continuidad del trabajo agrícola y fomentar que las nuevas generaciones se queden en la zona.

Desde mayo de 2024, la cooperativa Univall Coop.V. opera como resultado de la integración de las secciones hortofrutícolas de la Cooperativa del Camp de Llutxent-Otos Coop.V., la Vitivinícola de la Pobla del Duc Coop.V. y, más recientemente, la Coop. Cristo del Milagro de la Llosa de Ranes. Esta unión busca seguir creciendo de manera eficiente a través de la concentración de volumen de producto. Recientemente, Luis Navasquillo, presidente de Ribercamp Coop.V., y Juan Canet, presidente de Univall Coop.V., han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a ambas cooperativas de segundo grado unir sinergias.

