Caixa Rural Torrent celebra su 50 aniversario con un amplio programa de actividades sociales

Vicente Peiró Villarroya. Entrevista a Vicente Peiró Villarroya, presidente de Caixa Rural Torrent Valencia Miércoles, 6 marzo 2019

El 2 de marzo de 1969 quedó constituida oficialmente Caixa Rural Torrent, si bien sus orígenes se remontan a hace ya casi 70 años coincidiendo con la creación de la Sección de Crédito de la Cooperativa Agrícola de San Luis Bertrán de Torrent. Cincuenta años después, esta entidad es un buen ejemplo de la trayectoria del cooperativismo de crédito en la Comunitat Valenciana. Su presidente, Vicente Peiró, nos explica la positiva evolución seguida desde entonces para dar servicio a sus socios y clientes, y contribuir al desarrollo de las nueve localidades en las que desempeña su actividad financiera y social: Torrent, Aldaia, Picanya, Catarroja, Paiporta, Montserrat, Montroy, Beniparrell y Albal

- ¿Cómo y por qué se crea Caixa Rural Torrent?

- El origen de nuestra entidad está vinculado a la Sección de Crédito de la Cooperativa Agrícola de San Luis Bertran de Torrent, creada en 1951 para atender y dar respuesta a las inquietudes y necesidades del sector agrario del pueblo y la comarca. Unos años después, cuando las secciones de crédito tuvieron oportunidad de convertirse en cooperativas de crédito locales, por unanimidad de la Junta Rectora y de los socios de la Cooperativa Agrícola, se decidió constituir Caixa Rural Torrent y así en 1969 comenzamos a trabajar como entidad con personalidad jurídica diferenciada de la cooperativa, aunque siempre con estrechos vínculos a la misma y sin perder un ápice de la cercanía local, agrícola y cooperativista de nuestros orígenes. Con la puesta en marcha de la entidad se inició una nueva etapa que trajo consigo una mayor relación con la población torrentina y de la comarca, ya que ampliamos y diversificamos nuestra actividad financiera a más empresas y personas, añadiendo desde entonces a nuestro desempeño económico una importante acción de desempeño social como retorno a la confianza recibida de nuestros socios y clientes.

- ¿En qué consiste ese desempeño social?

- Como cooperativa de crédito, nuestra razón de ser no es maximizar el beneficio sobre la acción, sino la generación de recursos económicos para compartirlos con nuestros socios cooperativistas y con la sociedad. Y lo hacemos distribuyendo los recursos generados a financiación de empresas y emprendedores locales, lo que repercute en la creación de puestos de trabajo y en el desarrollo económico de la comarca. También, destinando a actividades sociales y culturales la parte del resultado que retenemos para esta finalidad en nuestro Fondo de Educación y Promoción o Fondo Social. Así, en los últimos veinte años, de los resultados obtenidos en nuestra actividad financiera, hemos destinado, en las localidades que los han generado, más de 6 millones de euros a iniciativas socioeconómicas dirigidas a empresas y cooperativas, así como colaboraciones sociales, culturales, educativas asistenciales y deportivas.

- ¿Cuál es el secreto para mantenerse en un sector tan cambiante y competitivo, en el que han desaparecido tantas entidades ?

- Sin duda, la confianza que genera la entidad entre sus socios y clientes. Mantenemos los principios y valores por los que trabajaron los fundadores de esta caja rural, y al tiempo hemos sabido evolucionar y adaptarnos a los cambios que se están produciendo consecuencia de la transformación digital para seguir ofreciendo unos servicios y productos financieros a la medida de las nuevas necesidades de nuestros clientes. Hoy no vivimos la misma realidad que hace cincuenta años. No podemos quedarnos parados ante una sociedad en la que la tecnología avanza a pasos agigantados y las necesidades sociales han cambiado y son otras. De ahí que seamos conscientes de que debamos anticiparnos para que nuestros recursos como entidad no se queden pequeños para dar respuesta a las nuevas necesidades de nuestros socios y clientes y, a la vez, para hacer frente a las exigencias, cada vez mayores, de los supervisores.

Comprometidos con su comarca Caixa Rural Torrent está presente en las iniciativas más relevantes de la comarca. Colabora con el economato diocesano de Torrent, Càritas y la Asociación Nueva Vida para ayudar a las familias torrentinas más necesitadas. Asimismo acompaña a la Casa Caridad, Unicef, Adisto, Ártic, la Obra Social Femenina de Torrent y muchas otras asociaciones benéficas en el desarrollo de sus actividades. En 2018 firmó un convenio de colaboración con Cruz Roja Torrent para proyectos de atención dirigidos a niños y mayores. También se implica de una manera activa en las campañas contra el cáncer en Torrent. En el ámbito cultural colabora en diversas actividades y está presente en las principales fiestas locales. En lo deportivo colabora con más de veinte clubs y en el ámbito agroalimentario, patrocina del Encuentro de Cooperativas y la Semana de la Agricultura de Torrent.

Gracias a la incorporación al Grupo Cooperativo Cajamar hemos ampliado nuestros productos y podemos ofrecer servicios especializados a nuestras empresas y jóvenes emprendedores. Ello no solo beneficia a nuestros clientes sino también al conjunto de nuestro entorno de actuación, dado que estamos facilitando la concesión de crédito a los principales sectores productivos, para que puedan llevar adelante sus procesos de desarrollo y modernización así como sus nuevos proyectos de inversión. Formar parte del Grupo Cooperativo Cajamar ha supuesto un paso definitivo que nos aporta seguridad y nos permite seguir haciendo historia en la Comunitat Valenciana, contribuyendo al crecimiento socioeconómico de nuestra comarca con la posibilidad de ofrecer líneas de financiación a empresas, pymes y autónomos por importes impensables para una entidad pequeña como la nuestra.

- ¿Cómo celebarán este aniversario?

- Estamos preparando varias actividades dirigidas a todos los públicos. Nuestro desempeño social da especial importancia a la educación y, en este sentido, nuestro primer gran acto será la 'Gala de Educación 50 Aniversario' que tendrá lugar el próximo 11 de abril y en la que premiaremos los tres mejores expedientes académicos de Bachillerato, del curso 2017-18, entre los socios o hijos de socios de la entidad, con una dotación económica de 4.500 euros. También premiaremos los proyectos de centros escolares dirigidos a incentivar actividades innovadoras que puedan aplicarse a centros educativos, cuya dotación económica es de 3.000 euros. Además, se sortearán 10 becas entre los alumnos que estén cursando segundo de Bachillerato con una dotación de 4.500 euros.

- Entre todos los actos que están programando, ¿cuáles destacaría?

- En julio celebraremos el acto central, que finalizará con una cena institucional a la que invitaremos a todos los presidentes y consejeros de Caixa Rural Torrent durante estos 50 años, así como los empleados que han formado parte de la historia de nuestra entidad. Contaremos también con representantes de las instituciones, entidades y organizaciones de todas las poblaciones donde tenemos oficina. El 17de octubre contaremos con una conferencia de Victor Küppers, figura referente mundial de la psicología positiva, que se realizará en el Auditorio Municipal de Torrent. Y en noviembre queremos presentar el libro «50 años de Caixa Rural Torrent»; que será la continuación del publicado para el 25 aniversario. Su autor es el cronista de Torrent, José Royo. Además, estamos trabajando en la organización de una exposición fotográfica que recoja las imágenes más relevantes de nuestra historia. Asimismo, celebraremos nuestras carreras escolares, que tendrán premios especiales. Este año, como novedad, haremos una carrera escolar en Aldaia y volveremos a recuperar la carrera escolar en Torrent, además de mantener las de Picanya, Catarroja y Paiporta.

-En cuanto a los encuentros para empresas y emprendedores, ¿qué nos puede avanzar?

- Para nuestra entidad es prioritario fomentar la transferencia de conocimiento para favorecer la innovación y el futuro de la actividad empresarial y comercial de la comarca. Y aunque por nuestro origen dedicamos especial atención al sector agroalimentario, lo cierto es que atendemos y damos respuesta a todo tipo de empresas, sea cual sea su tamaño, que aportan y son importantes para la actividad económica local y regional. En este sentido, realizamos acciones y colaboraciones habituales con empresas de la comarca para facilitar su crecimiento y desarrollo. Y este año, con motivo del aniversario, estamos preparando un encuentro especial dirigido a empresarios y comerciantes de L´Horta Sud, en el que se analizarán los retos y perspectivas empresariales en materia de innovación, digitalización y tecnología.

De otra parte, en lo que se refiere a las cooperativas y empresas agroalimentarias, nuestros socios y clientes tienen acceso durante todo el año a una amplia oferta formativa dirigida a consejeros, directivos, productores y profesionales de empresas y cooperativas para que puedan renovar y adquirir nuevos conocimientos de manera práctica, con casos reales y compartiendo experiencias sobre innovación, internalización y marketing, entre otras. El mes pasado celebramos las 'Jornadas de Cítricos y Cultivos Alternativos', que venimos realizando desde hace 40 años, y en las que más de un centenar de técnicos y agricultores han tenido acceso a temas de interés relacionados con la mejora de la rentabilidad y calidad de sus producciones.